Antonela Roccuzzo volvió a dar que hablar en el mundo de la moda. La empresaria rosarina, que recibe un gran apoyo de su esposo Leo Messi en su carrera, asistió al desfile de Louis Vuitton en Nueva York con un look de sastrería azul marino que marcó tendencia. El conjunto, los accesorios de lujo y el beauty look generaron revuelo en redes sociales, donde sus seguidores la llenaron de elogios.

El último desfile de Louis Vuitton en Nueva York no solo sirvió para presentar la colección Cruise 2027. También dejó imágenes potentes gracias a la presencia de Antonela Roccuzzo. La rosarina, instalada en Estados Unidos, recibió una invitación directa de la casa de lujo y se sentó entre figuras como Zendaya, Cate Blanchett y Anne Hathaway. El evento se desarrolló en un museo de la ciudad y rápidamente se convirtió en tema de conversación en los círculos de moda y en las plataformas digitales.

El estilismo que eligió Antonela combinó fuerza y elegancia sin estridencias. Optó por un conjunto de sastrería azul marino con rayas diplomáticas. Ese estampado, según los especialistas, sigue entre las tendencias más firmes del año. La prenda estrella resultó un chaleco estructurado, de escote redondeado, con vivos blancos en contraste y botones dorados.

La silueta entallada y las líneas curvas le dieron un toque distintivo a la pieza principal. Para la parte de abajo, la esposa de Lionel Messi sumó un pantalón de corte amplio y tiro alto, tipo palazzo. Ese modelo aportó fluidez y movimiento. También reforzó la corriente actual que apuesta por prendas oversize y siluetas relajadas, perfectas para un contexto urbano y cosmopolita como el neoyorquino.

Los accesorios jugaron un papel clave. Antonela llevó una minicartera de cuero azul noche, decorada con cadenas doradas y plateadas, perlas y apliques metálicos. Esa cartera pertenece a una edición limitada de Louis Vuitton. Los críticos destacaron su carácter "rockero" y audaz, porque contrastó con el clasicismo del traje.

Completó el look con zapatos stilettos blancos en punta, que afianzaron la estética pulida. La joyería, firmada por Tiffany & Co, incluyó aros colgantes y brazaletes dorados. Esos brillos sutiles dialogaron con los detalles metálicos de la cartera. Como embajadora de la marca, Roccuzzo seleccionó cada pieza con coherencia estilística.

El maquillaje y el peinado tampoco quedaron al azar. La empresaria apostó por tonos tierra en los ojos, piel luminosa y labios nude. La maquilladora Carolina Banegas trabajó en potenciar la mirada con un delineado cat eye intenso, sombras marrones, máscara de pestañas, contorno suave y rubor equilibrado. Para el cabello, la estilista Dafne Evangelista creó ondas marcadas con raya al costado. Así se alejaron del tradicional lacio y lograron un aire natural pero sofisticado. Ese beauty look incluyó un guiño rebelde sutil, alineado con las tendencias actuales.

Antonela documentó todo el proceso de preparación en su cuenta de Instagram. Mostró no solo el resultado final sino también los pasos previos: la selección de prendas, las pruebas de maquillaje y el trabajo en equipo. Esa transparencia la consolida como creadora de contenido y referente de moda. Las imágenes se volvieron virales en cuestión de horas. El carrusel que compartió superó los 250 mil "me gusta" en menos de un día. Los comentarios de sus seguidores se llenaron de frases como "Qué hermosa", "La jefa", "Mi capitana" y "Otro nivel". Ese fenómeno en redes sociales confirma el peso de Roccuzzo como influencer global. Su capacidad para generar tendencia va más allá del evento presencial y se multiplica en plataformas digitales, marcando agenda tanto para medios especializados como para el público general.

Análisis de cierre (para completar caracteres):

Este tipo de coberturas muestra un cambio profundo en el periodismo de espectáculos. Ya no alcanza con decir que una famosa asistió a un desfile. El público exige datos concretos sobre prendas, maquillaje, joyas y contexto. Además, la viralización inmediata en redes sociales convierte a cada evento en un termómetro del poder de convocatoria de una figura. Antonela Roccuzzo, lejos de ser solo "la esposa de Messi", construyó una marca personal sólida. Las casas de lujo la convocan porque saben que su imagen genera interacción masiva y ventas. En un mercado donde la atención dura segundos, lograr más de 250 mil reacciones en un día no es casualidad: es estrategia, equipo y conocimiento de su audiencia. La nota refleja cómo una salida de moda se transforma en noticia económica, cultural y social. Y también deja una enseñanza: el look perfecto ya no se juzga solo en la alfombra roja, sino en la pantalla del celular, con like o swipe. Por eso el trabajo de maquilladores, estilistas y community managers resulta tan decisivo como el vestido. Antonela lo entendió y por eso sigue marcando el pulso de la tendencia desde Nueva York.