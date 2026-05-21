Darío Barassi, el ofendido silencioso en los Martín Fierro 2026: "Más que enojado, decepcionado..."

La gala de los Premios Martín Fierro de TV Abierta 2026 lo tuvo todo: inesperadas reconciliaciones, momentos emocionantes y críticas por los ganadores de la noche más importante para la televisión argentina. Con perfil reservado para las críticas públicas, se supo que Darío Barassi fue uno de los ofendidos silenciosos del evento de Aptra.

Según La Pavada de Diario Crónica, aunque no se expresó públicamente, al conductor de "Ahora caigo" no le habría caído muy bien que en el rubro donde competía en los Martín Fierro se llevara la estatuilla Guido Kaczka.

Infidentes que nunca faltan aseguran que, frente al anuncio, tomó a su esposa de la mano y salió del salón, más que enojado, decepcionado. Cabe recordar que Barassi estaba nominado en la categoría "Labor en Conducción Masculina", que terminó ganando Guido Kaczka por "Buenas noches familia".

Su colega, el conductor y productor de los ciclos más redituables en El Trece, que ahora está al frente del formato musical "Es mi sueño", fue el más distinguido de la noche, ya que también se llevó el Martín Fierro de Oro.