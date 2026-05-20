Evangelina Anderson rompió el silencio sobre los rumores de Ian Lucas y Sofía Gonet: "Me parecen dos..."

Los Martín Fierro 2026 dejaron un momento incómodo pero jugado. Evangelina Anderson se cruzó en la alfombra roja con Ian Lucas (que realizó una misteriosa despedida recientemente) y Sofía "La Reini" Gonet, los dos protagonistas de unos rumores de romance que vienen sonando fuerte. Lejos de esquivar el tema, la modelo opinó sin vueltas, pero después hizo algo que llamó la atención.

La noche del lunes en el Hotel Hilton de Puerto Madero fue adrenalina pura para el mundo del espectáculo. Pero más allá de los premios, hubo un momento que se volvió viral al toque. Evangelina Anderson coincidió en la alfombra roja con Ian Lucas y Sofía Gonet, más conocida como La Reini. Los dos vienen siendo noticia porque en las últimas semanas saltaron rumores de un posible romance. Y Evangelina, que en su momento tuvo un vínculo muy cercano con el youtuber, no se guardó nada.

El periodista Oliver Quiroz le preguntó qué pensaba de esas especulaciones. Evangelina soltó una frase que encendió las redes: "A mí me encanta la pareja que hacen. Me parecen dos bombones". Majo Martino, que también estaba en la cobertura, le preguntó si le gustaría que La Reini esté con él. Y la respuesta fue directa: "A mí sí". En ese preciso momento apareció Gonet y le consultó a Evangelina: "¿Nos aprobás?". "Los apruebo. Son dos bombones, son dos exitosos... me encantan", remató la modelo con una sonrisa enorme.

Pero la situación tuvo un giro inesperado. La Reini, en medio de la nota, aclaró su presente sentimental: "Yo estoy soltera. Estoy haciendo mucha terapia y somos amigos, pero no es mi estilo". O sea, por ahora no hay nada confirmado con Ian. Todo quedó en un "veremos". Lo más llamativo pasó cuando el notero advirtió que Ian Lucas se estaba acercando al lugar donde estaban ellas. Quiroz lo llamó para sumarlo a la charla, pero en ese mismo instante Evangelina Anderson agarró sus cosas y se fue para otro sector. Evitó el cruce. No quiso saludarlo.

Ian Lucas, por su parte, también rompió el silencio ese mismo lunes. En diálogo con "SQP" (América), el streamer se refirió sin filtros a toda esta novela. "Ah, ¿está por acá? No, no hablo con ella desde que terminó el programa", dijo cuando le preguntaron por Evangelina.

Aclaró que no están bloqueados y que si se la cruza, la saluda. "De mi parte está todo más que bien", sostuvo. Pero Yanina Latorre, con su picardía habitual, le señaló que del lado de ella podría no estar todo bien. Ian lo bajó a chiste: "Hay que saludar a todo el mundo siempre por respeto. A mí me enseñaron así en casa".

Después, la conductora puso el dedo en la llaga: le preguntó por qué no lo invitan a las reuniones de los ex MasterChef Celebrity. Ian admitió que lo excluyeron de un grupo de WhatsApp. "No, vi que hablaron en el grupo, siempre hablan ahí, buena onda. Puede ser que se haya creado un subgrupo, no sé. De la comida esa no me llegó el mensaje", lanzó. Quedó en el aire la idea de que hay una interna cocinándose a fuego lento entre los ex participantes del reality.