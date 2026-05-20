Chelo Torres salió en libertad condicional y causó bronca por lo que hizo al salir: "Estamos frente a una conducta reiterada..."

Chelo Torres, el cantante de Grupo Green que estaba preso por una denuncia de abuso, recuperó la libertad este lunes. Apenas salió, hizo algo que desató una ola de bronca en las redes. Y la víctima, la influencer Dulce Lilian, quedó destrozada. El abogado de ella ya salió a cruzar al artista y pidió que lo devuelvan a la cárcel.

Este lunes, el juzgado de La Matanza le dio la excarcelación a Chelo Torres. El líder de Grupo Green estaba detenido desde principios de marzo, después de que la influencer Dulce Lilian lo denunciara por abuso sexual dentro de un auto. Ella contó una noche tremenda: que él la llevó al asiento de atrás con la excusa de que la policía no los confundiera con "dos sospechosos", y después la obligó a hacer cosas que ella nunca quiso. "Me agarró de los pelos y me violó", declaró ella con la voz quebrada.

Pero la indignación no vino solo por la libertad del cantante. Lo que realmente encendió a los usuarios de las redes fue conocer lo primero que hizo Torres al salir. Según reveló la querella, el tipo ni bien quedó en libertad fue a tocar con su banda en un show en La Boca. Subió al escenario, cantó, y las fotos y videos no tardaron en viralizarse. La reacción de la gente fue inmediata y furiosa: "Cómo podés salir y hacer un show como si nada", "Le chupa un hue... la víctima", "Esto es una burla", se leía en X y en los comentarios de los portales de noticias.

El abogado de Dulce Lilian, Ignacio Barrios, no se quedó callado. Salió al cruce y le pidió al Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza que le dicté la prisión preventiva a Torres. "Estamos frente a una conducta reiterada, no a un episodio aislado", disparó el letrado ante Noticias Argentinas. Y no lo dijo por decir nomás: Torres ya tenía una condena previa por abuso sexual agravado contra una menor de edad, un fallo que data del año 2009. Ese antecedente pesa como una losa.

La defensa de Chelo todavía no se pronunció de forma oficial sobre este nuevo pedido de detención. Pero mientras tanto, el cantante sigue mostrando su vida en libertad en las redes, algo que para muchos es una provocación. En el medio de todo esto, Dulce Lilian intenta reconstruir su vida después de la denuncia. Su testimonio fue durísimo: "Dijo que quería que hablemos más cómodos. Una vez atrás, me apretó, me empezó a besar y se bajó el short. Me agarró de los pelos y me obligó a hacer algo. Después me empujó y me violó. Me preguntaba si me gustaba", relató ella.

El abogado Barrios apuesta fuerte a la prisión preventiva apelando a esa "conducta reiterada". La pregunta que queda flotando es: ¿la justicia va a mirar para otro lado otra vez? Por ahora, Torres sigue libre. Y las redes, encendidas. Mientras tanto, una mujer espera que su palabra tenga el peso que merece. En un país donde los femicidios y los abusos no paran, estos gestos importan. No es solo un show en La Boca. Es un mensaje.