Detuvieron a "El Chelo", del Grupo Green: lo acusan de haber violado a una influencer de la cumbia

Otra vez el peso de la Justicia cayó sobre las espaldas de Adrián Marcelo Torres, conocido como "El Chelo" del Grupo Green, quien fue detenido en las primeras horas del jueves acusado de haber violado a una mujer de 43 años a bordo de su automóvil.

Fuentes policiales informaron que el arresto del cantante fue realizado en su casa de la localidad bonaerense de Villa Fiorito, en medio de una investigación a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza.

En un operativo realizado por la madrugada, la DDI allanó el lugar junto al área de Cibercrimen de la misma fuerza y secuestró el auto del cantante, quien se encuentra aprehendido en una celda, y también se secuestraron tres computadoras y dos teléfonos, que podrán ser peritados.

Se espera para las próximas horas la declaración del artista, quien ya había sido condenado en 2009 por un tribunal de Morón a cuatro años de cárcel por el abuso sexual de una niña de seis años.

¿Qué ocurrió en esta ocasión?

La víctima, conocida como Dulce Lilian, se dedica a las transmisiones en redes sociales como TikTok con artistas tropicales, y declaró este miércoles ante la fiscal Pecorelli, donde ratificó los contenidos de su denuncia, presentada a comienzos de la noche del martes en la Comisaría de la Mujer de San Justo.

Además, la justicia se abocó a la búsqueda de videos de cámaras de seguridad que mostraran el recorrido de la víctima y el cantante. Se hallaron, dos filmaciones que muestran el recorrido de la camioneta, que será analizada en busca de rastros.

El automóvil del cantante fue secuestrado (Policía bonaerense).

En paralelo, la mujer entregó la ropa interior que vistió durante la noche del hecho al Cuerpo Médico de la Bonaerense y atravesó una revisión médica, por lo que la misma será peritada en busca del material genético del acusado. El Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza también prohibió que Torres se acercara a su presunta víctima.

Según un medio periodístico, Lilian aseguró que en el día previo a la denuncia, ella y el cantante se habían reunido para "discutir cuestiones laborales", y que luego se dirigieron a una estación de servicio sobre la General Paz, sentido a Liniers.

Denuncia de la mujer

Luego, Torres se mostró "molesto" al verse perdido con el GPS de la denunciante y el cantante "le saca su teléfono celular, comienza a revisárselo para ver si la explicación que la deponente le daba coincidía con la ubicación de su domicilio", según el reporte.

Sin embargo, siguieron su camino y llegaron a La Tablada, cerca de la casa de la denunciante a las 3. A bordo del vehículo que ocupaban, comenzaron a hablar. "(Torres) le ofrece sentarse en el asiento trasero para poder estar más cómodos, por lo que Torres se sienta atrás, bajándose los pantalones", continúa la denuncia. Luego, siempre según la acusación, tomó a la víctima "del cabello para que le hiciera sexo oral".

Allí la mujer empujó al cantante, y según ella lejos de desistir, se habría bajado los pantalones para penetrarla por la fuerza. "¿Por qué lo hiciste? Te dije que no", le gritó. "Te llamo el fin de semana", le habría dicho el cantante, tras dejarla en su casa. Luego de reportar el episodio, Dulce Lilian pidió la restricción perimetral en contra del cantante, que fue concedida.

¿Quién es "El Chelo" del Grupo Green?

El Grupo Green nació en 1980 y estaba integrado por un grupo de hermanos, y uno de ellos, Oscar Torres Ruiz Díaz, fallece al año siguiente y los demás (Mario, Nardo, Jorge, Javier y Oscar) deciden continuar con la actividad y allí Torres ingresa como vocalista.

El álbum debut salió a la venta en 1990 y dos años más tarde registran "Golpeando las Puertas del Cielo", álbum en el que se une Raúl Cuttini. En 1993 se conoce "En la Cima", un disco que incorpora en los teclados a Miguel Ángel Rodríguez.

En 1996, Chelo decide formar el Grupo Red, con Javito en la voz, por lo que los hermanos Torres se dividen en dos agrupaciones tropicales. En 2001 graban "Por el Destino" y en 2003 vuelven a juntarse en Grupo Green y graban "Más Allá de Todo".

En 2007, el grupo edita dos sencillos: "Debes Resignarte" y "Quiero Un Amor". Dos años más tarde, Chelo Torres vocalista del grupo es llevado a prisión y cumple una condena de 3 años (por abuso de menores).

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy



