Detuvieron a una mujer que trasportaba una tortuga en peligro de extinción oculta en una olla

Una mujer fue detenida en la provincia de Formosa luego de que efectivos de Gendarmería Nacional descubrieran que trasladaba una tortuga terrestre de patas rojas, una especie protegida y considerada en peligro de extinción, escondida dentro de una olla metálica en un micro de larga distancia.



El procedimiento fue realizado por integrantes del Escuadrón 16 "Clorinda" durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 1.286. Allí, los gendarmes inspeccionaban un colectivo cuando observaron una actitud sospechosa de una pasajera.

Según informaron las autoridades, la mujer intentaba cubrir con las piernas un recipiente de cocina que mantenía debajo del asiento. Ante esa situación, los uniformados le pidieron que exhibiera el contenido de la olla.

La tortuga en peligro de extinción que una mujer transportaba oculta en una olla..

Al abrir el recipiente, los efectivos encontraron en su interior un ejemplar vivo de tortuga terrestre de patas rojas, identificada científicamente como Chelonoidis carbonarius. El animal era transportado en infracción a las leyes provinciales 1.060 y 1.314, vinculadas a la protección de la fauna silvestre.

Tras el hallazgo, intervino el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 de Clorinda, que ordenó el resguardo inmediato del ejemplar y dispuso la detención de la involucrada, según informó la agencia NA.

La tortuga en peligro de extinción que una mujer transportaba oculta en una olla..

Posteriormente, la tortuga fue entregada al área de Recursos Naturales y Gestión del Ministerio de Producción y Ambiente provincial para su cuidado y protección.