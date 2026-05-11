Insólito: encapuchado golpeó y robó a su abuela de 86 años... ¡y después la llevó a hacer la denuncia!

Un ladrón encapuchado golpeó y asaltó a su abuela, de 86 años, y horas más tarde la llevó a radicar la denuncia de lo ocurrido ya que la víctima no lo había reconocido. El insólito e indignante suceso ocurrió en el norte del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales detuvieron al delincuente y a su hijo, quien se cree habría actuado como encubridor.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho comenzó a las 4 del 7 de mayo cuando el marginal, que tenía el rostro cubierto y que, a su vez, se lo tapaba mediante un paraguas, ingresó, con llave, a la finca habitada por la víctima, situada en Cosme Argerich al 2900, casi en el cruce con Vélez Sarsfield.

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Según agregaron los informantes, el maleante redujo a la damnificada a golpes tras amenazarla con una navaja y atarla, y le sustrajo dos mil dólares que su abuela tenía ahorrados en la vivienda.

Trascendió que el asaltante fugó en un Peugeot 208 azul, con el dominio finalizado en CO, y algunas horas después el sujeto regresó a la casa habitada por la mujer y la llevó él mismo en el coche a formular la denuncia a la comisaría 6ª del distrito.

Imágenes de las cámaras de vigilancia





Gracias al análisis de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, los servidores públicos de la seccional y de la SubDDI de dicha zona esclarecieron lo ocurrido, realizándose luego un allanamiento, en un domicilio, ubicado en calle Independencia al 7600, en la esquina con José Penna, oportunidad en la que se apresó a este sospechoso.

En el lugar fueron incautados ese vehículo, una navaja, las ropas que el hombre tenía colocadas al momento del asalto y un aparato de telefonía celular.

El hijo del ladrón habría sido encubridor





Además, en un inmueble existente en la intersección de Jockey club y Golf Club Chaco, los uniformados capturaron a un joven, de 27 años e hijo del ladrón, quien está sindicado de haber obrado como encubridor, porque en su poder hallaron el dinero robado y un celular.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo", la Unidad Funcional Descentralizada Oeste de la jurisdicción.

Por F.V.

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