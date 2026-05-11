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Lunes, 11 de mayo de 2026

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LADRONES

Un preso y su novia hackeaban cuentas de WhatsApp para realizar estafas virtuales

El marginal está recluido en la cárcel bonaerense de Lisandro Olmos y las autoridades policiales buscan a su pareja.

Fernando Vázquez

Un preso recluido en la Unidad Carcelaria N° 1 de la localidad bonaerense de Lisandro Olmos y su novia, quienes se dedicaban a realizar estafas virtuales al hackear cuentas de WhatsApp, fueron descubiertos por los pesquisas policiales. Las autoridades intentan averiguar el paradero de la pareja del presidiario, ya que permanece en condición de prófuga.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que las diligencias comenzaron a raíz de una denuncia radicada el 20 de febrero, cuando una mujer de 43 años se apersonó ante los funcionarios y narró que, horas antes, había recibido un mensaje en la aplicación WhatsApp, perteneciente a una de sus amigas.

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Según agregaron los informantes, la víctima sostuvo que esta amiga le solicitaba dinero, por lo que procedió a enviarle 100.000 pesos a una billetera virtual.

Trascendió que la denunciante agregó que posteriormente se comunicó por teléfono con su amiga, quien le señaló que su línea había sido hackeada, comprobándose que malvivientes accedieron, de manera ilícita, a su cuenta de WhatsApp.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Pilar, con las directivas impartidas por el doctor Germán Camafreita Steffich, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 3 de los tribunales locales, certificaron que uno de los autores de lo acontecido había sido un individuo, de 26 años, que en la actualidad se encontraba alojado en el mencionado establecimiento penitenciario.

A su vez, estos uniformados averiguaron que la pareja del sujeto, de 24 años, había colaborado en la realización del delito.

Allanamiento en la cárcel

Gracias a las pruebas, volcadas al sumario, los policías llevaron a cabo un allanamiento en dicha cárcel, incautándose diez aparatos de telefonía celular.

Además los funcionarios realizaron una requisa en la finca que era habitada por la joven, situada en un departamento en la escalera N° 17, en el monoblock N° 9, en un complejo habitacional ubicado en el oeste del Gran Buenos Aires, donde secuestraron dos tablets y cuatro celulares.

La mujer está prófuga

Hasta el momento, la muchacha está prófuga y es buscada por las autoridades.

Mientras tanto, se procura establecer si hay otros presidiarios implicados en la maniobra.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Estafa", el Juzgado de Garantías N° 6 de la jurisdicción.

Por F.V.

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