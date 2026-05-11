Ladrón murió al tirotearse con policías: había asaltado a un joven en una parada de colectivos

Un ladrón murió y otro fue detenido ileso como saldo de un tiroteo que ocurrió luego de que los delincuentes asaltaran a un joven que se hallaba en una parada de colectivos, en un suceso que se registró en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que el hecho comenzó cuando los malvivientes desvalijaron a la víctima en el cruce de San Carlos y San José, en el Barrio Rififí.

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Según agregaron los informantes, minutos más tarde los miembros del Comando Patrulla (C.P.), al ser alertados de la situación por un llamado telefónico recibido en el número de emergencias 911, arribaron al escenario del ilícito.

Trascendió que, al empezar a rastrillar dicho vecindario, los uniformados fueron atacados a disparos por esos hampones, que se habían escondido en una finca situada en San Ramón al 1200, entre San Carlos y Balcarce.

Repelieron la agresión





Por tal motivo, los servidores públicos repelieron la agresión, generándose un tiroteo, oportunidad en la que uno de estos sujetos resultó herido de bala en la cabeza; mientras que su cómplice, de 33 años, culminó apresado por las autoridades.

En tanto, al delincuente baleado se lo condujo de urgencia al Hospital Descentralizado Zonal General Mariano y Luciano de la Vega, donde perdió la vida.

Se incautó un arma de guerra





Al abatido se lo identificó, en forma oficial, como Franco Emanuel Farías, de 28 años, en cuyo poder se incautó una pistola Bersa Thunder nueve milímetros.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado, atentado y resistencia a la autoridad, tenencia ilegal de arma de guerra y homicidio", la doctora María Verónica Pitella, fiscal de la Unidad Funcional N° 8 de los tribunales de la jurisdicción, quien solicitó la participación de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) para la realización de diferentes pericias, en el escenario del enfrentamiento armado.

Por F.V.

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