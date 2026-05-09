Cayó un hombre que vendía gomitas con marihuana desde un country y provocó la intoxicación de cuatro personas

Un hombre fue condenado a cuatro años de cárcel por vender gomitas con marihuana que provocaron la intoxicación y posterior internación de cuatro personas. La Justicia lo encontró culpable por los delitos de suministro y comercialización de estupefacientes.

Los usuarios viven en el barrio porteño de Balvanera y habían comprado las golosinas con THC a través de una página web. Pocas horas después de consumirlas, empezaron a sentirse mal y tuvieron que ser trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), que logró identificar el dominio del sitio web desde donde se ofrecían los productos y, luego, dar con la persona que lo administraba.

Desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires informaron que el acusado tiene domicilio en un country de la localidad bonaerense de Hudson. Con esos datos, se llevó adelante un allanamiento en la vivienda, tras el cual quedó detenido.

Allanamiento, pruebas y condena: así cayó el hombre que vendía gomitas con THC por Internet





En la casa se hallaron 513 paquetes de gomitas de distintos tamaños y formas con THC, además de dos frascos que contenían más de 150 gramos de ese mismo producto. También se incautaron 150 cápsulas para vaporizadores con carga de THC, 35 dispositivos tipo vaper ya cargados, cogollos de marihuana y semillas de cannabis.

En el operativo, además, se encontró plata en efectivo en dólares y pesos, junto con celulares, una computadora portátil, pendrives, discos rígidos y tarjetas de memoria. Todo el material fue secuestrado, peritado e incorporado a la causa.

En el allanamiento se secuestraron gomitas con THC, vaporizadores, marihuana, dinero y equipos electrónicos (Imagen: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires).

La fiscal Cecilia Amil Martín imputó al acusado por suministro oneroso y comercialización de estupefacientes. En la acusación, desde la UFEIDE se remarcó que la actividad tenía un fin económico y que su difusión a través de Internet incrementaba el riesgo de acceso por parte de menores de edad.

Como parte de la causa, también se incorporaron informes periciales toxicológicos que confirmaron la presencia de cannabinoides, resina de cannabis y distintos derivados como extractos y tinturas de marihuana, todos ellos alcanzados por la prohibición vigente.

Finalmente, con la intervención del auxiliar fiscal Agustín Buono durante el juicio, el juez Cavallari resolvió condenar al imputado a cuatro años de cárcel de cumplimiento efectivo por los delitos de suministro y comercialización de estupefacientes.