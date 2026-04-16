Cayó una banda de dealers dedicada a vender cocaína en el conurbano

Cuatro integrantes de una banda delictiva de dealers, dedicada a vender cocaína, fueron detenidos por los pesquisas policiales como saldo de un allanamiento efectuado en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los apresados son un individuo, de 34 años, y tres mujeres, de 34, 32 y 23.

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Según agregaron los informantes, el procedimiento se realizó días pasados, en una finca situada en las cercanías del cruce de Albert Schweitzer y Colombia, en el barrio Nueve de Julio, donde los servidores públicos destinados en la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona capturararon a los implicados, en cuyo poder incautaron cuatro bolsas de nylon, que en su interior tenían clorhidrato de cocaína.

La denuncia de los vecinos





Trascendió que las diligencias comenzaron el 3 de abril y a raíz de una denuncia radicada por vecinos, quienes aseguraron que dicha vivienda era utilizada para llevar adelante la comercialización de sustancias estupefacientes.

Intervinieron en la causa penal la Unidad Funcional N° 9 y el Juzgado de Garantías N° 2, pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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