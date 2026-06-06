Femicidio de Agostina Vega: la delicada situación financiera del segundo detenido en la causa

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo con la detención de Osvaldo Miguel Fassetta. Tras su arresto, se conocieron detalles clave sobre la situación económica de este sujeto, señalado por la Justicia como una figura clave en el caso.

Fassetta fue detenido mientras avanza la pesquisa por el asesinato de la adolescente cordobesa, cuyo cuerpo fue hallado el 30 de mayo tras varios días de búsqueda. Los investigadores intentan reconstruir cada uno de sus movimientos previos al crimen.

En paralelo, la atención está puesta en el vínculo que mantenía con Claudio Barrelier y en lo ocurrido dentro de la vivienda que compartían, señalada como el lugar donde se habría producido el hecho.

La delicada situación económica de Fassetta

Documentación oficial consultada por los investigadores muestra que Osvaldo Miguel Fassetta figura con la calificación de "irrecuperable" en los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una categoría que suele asignarse a personas con una prolongada mora en el cumplimiento de sus compromisos financieros.

Según la información incorporada a la causa, este complejo panorama económico habría influido en su situación habitacional y en su llegada a la vivienda de barrio Cofico donde residía Barrelier.

Osvaldo Miguel Fassetta, el segundo detenido en el marco de la investigación por el crimen de Agostina Vega.

Los investigadores establecieron que ambos se conocieron hace alrededor de diez meses en un ámbito relacionado con el fútbol. Con el tiempo, la relación se afianzó y, frente a las dificultades económicas que atravesaba Fassetta, Barrelier le dio alojamiento en una habitación de su casa.

Las declaraciones de Fassetta que quedaron bajo la lupa

Antes de quedar detenido por orden del fiscal Raúl Garzón, Fassetta habló con distintos medios y relató qué hizo durante las horas en que Agostina permanecía desaparecida. Sus palabras fueron sumados a la investigación y algunos puntos despertaron interrogantes.

En una de esas entrevistas, aseguró que la noche de la desaparición no estaba en la vivienda porque trabajaba en un kiosco y realizaba otras tareas laborales.

Osvaldo Miguel Fassetta.

Sin embargo, llamó la atención una situación que dijo haber descubierto al regresar a su habitación: según su versión, encontró un acolchado distinto al que utilizaba habitualmente, aunque afirmó que no denunció el hecho ni lo comunicó a las autoridades.

La pesquisa también analiza una serie de llamados y mensajes de audio que recibió Melisa Heredia, madre de la adolescente, durante los días de búsqueda. En esas comunicaciones, una voz masculina le dijo "quedate tranquila, te la tenemos dormidita".

Mientras los peritos buscan determinar quién estuvo detrás de esos mensajes y si guardan relación con el caso, la defensa de Fassetta sostiene que no existe evidencia que lo vincule con esas comunicaciones. Pese a esto, la fiscalía avanzó con una imputación por encubrimiento agravado.

Tras la detención de este hombre también resurgió un episodio judicial que involucra a su entorno más cercano. Se trata de la causa en la que su hija, identificada con las iniciales E.E.F. quedó imputada por la muerte de su pareja en la ciudad de Córdoba.

El caso ocurrió en diciembre de 2019, cuando Sergio Galván falleció luego de recibir una herida de arma blanca durante una discusión. La mujer fue acusada de homicidio calificado por el vínculo y tiene arresto domiciliario mientras sigue sometida al proceso judicial correspondiente.



