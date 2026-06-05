El grave antecedente de la hija del segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega

Osvaldo Fassetta se convirtió en la noche del jueves en el segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega. Está acusado de encubrimiento agravado. Su familia ya cuenta con antecedentes penales y el caso más relevante es el de su hija que fue condenada por el asesinato de su pareja en 2018.

Actualmente, la mujer cumple su sentencia con arresto domiciliario y en el juicio fue representada por Eduardo Allende, el mismo abogado.

De qué se lo acusa al nuevo detenido por el caso Agostina Vega

Osvaldo Miguel Fassetta, de 47 años, vivía junto a Claudio Barrelier, el primer detenido y principal sospechoso por el femicidio, en la vivienda ubicada en la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio Cofico de Córdoba, señalada por la Justicia como el lugar donde habría sido asesinada Agostina.

El nuevo detenido trabajaba en el rubro de la construcción y es padre de dos hijos: una mujer que está detenida con domiciliaria por el crimen de su pareja y un varón que tendría vínculo con Agostina.

Fassetta quedó imputado formalmente por encubrimiento agravado, bajo la sospecha de haber brindado asistencia para ocultar el crimen de la menor. Su abogado criticó duramente la decisión judicial ya que aseveró que su cliente no se encontraba en la vivienda al momento del femicidio.

Allende apuntó que existen testigos y pruebas que ubicarían a Fassetta trabajando fuera del domicilio durante la noche del sábado 23 y la madrugada del 24 de mayo en la que, según la autopsia preliminar, se produjo el asesinato. También recalcó que la presencia de rastros genéticos de su defendido dentro de la casa es lógica, ya que residía allí.

La Justicia, asimismo, busca determinar si Fassetta fue quien realizó llamadas o envió mensajes a Melisa Heredia, la madre de Agostina, durante la búsqueda de la adolescente. Entre esos contactos aparece una comunicación en la que una voz masculina le habría dicho a la mujer: "Quedate tranquila, te la tenemos dormidita".

"¿Por qué le mandaría ese mensaje si se habían visto personalmente esa misma tarde?", sostuvo Allende al cuestionar la hipótesis de la fiscalía.

El segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega pasará el fin de semana en la cárcel y recién la semana que viene tendrá la indagatoria con el fiscal Raúl Garzón.