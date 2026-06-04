Caso Agostina Vega: habló el testigo que podría provocar un giro en la causa

Vivió en la casa del acusado de matar a Agostina Vega y habló en exclusivo con Crónica. El testigo relató que conoció a Claudio Barrelier en la cancha, ambos son hinchas de Instituto, y ocupaba una habitación de la vivienda desde hacía diez meses.

Según su testimonio, no estaba en la casa en la noche del sábado 23 de mayo, momento en el que habría ocurrido el femicidio según las primeras pericias que se realizaron.

"Claudio me ofreció el vivir ahí para tener privacidad, para estar tranquilo. Yo me voy de la casa el día sábado a las 13:14 que tomamos un auto hacia donde él jugaba el fútbol, tranquilo, normal, tenía ganas de ir a jugar. Fuimos riéndonos. El último horario que lo veo es a las 21 horas aproximadamente, que se retira del lugar donde yo trabajo", relató el testigo ante las cámaras de este medio.

"Cuando me voy el sábado de la mañana, dejo la cama tendida con unas frazadas, unas colchas que eran de color gris oscuro. Y el domingo cuando vuelvo, que ingreso a la casa aproximadamente 11:30 horas y me retiro a las 15 horas, había una frazada de color clarita en mi cama. No era mía. O sea, estaba puesta en la cama donde dormía, pero no la había puesto yo ni la había llevado yo, la habían colocado ellos", sostuvo.

Tras conocerse la desaparición de la adolescente de 14 años, el testigo aseguró haber colaborado activamente en los rastrillajes y en la búsqueda junto a la madre de la víctima, utilizando incluso el auto del hermano del acusado para movilizarse.

Detalló que estuvo prestando declaración testimonial en la jefatura. "Ayer me llevaron aproximadamente a las 15:30 horas a extender una declaración de jefatura y estuve hasta esta mañana, hasta las 10:30 que recién me dejaron volver a casa porque decían que daba falsa información, que no me coincidían las declaraciones por los horarios. No tengo absolutamente nada que ver. De hecho estuve colaborando desde el día de la desaparición de Agostina, estuve colaborando con su mamá en la búsqueda", afirmó.

"Lo único que pido es que esto se esclarezca, que salga toda la verdad, que busquen los culpables realmente que son y no a gente que no tiene nada que ver, que tiene una vida, que tiene una familia. Nunca tuve un problema con la Justicia ni nada. Simplemente quiero que se sepa la verdad, pido Justicia por Agostina", concluyó.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy