La familia de Agostina Vega halló una carta escrita por la nena que entregó a la Justicia

La abuela de Agostina Vega contó en diálogo con la prensa que encontraron una carta escrita por la nena que fue entregada a la Justicia.

La misma se encontraba entre los cajones de la nena y hablaba sobre su vida y de lo que "venía viviendo".

"Aportamos la última voluntad de mi nieta en una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior. La encontré esta mañana", remarcó Elizabeth Heredia.

Y enfatizó: "Decía todo lo que ella venía viviendo. Prefiero en este momento no decirlo".

También aseguró que el relato responde a "la vida que ella llevó desde que nació".

La abuela confirmó este dato en el marco de una jornada atravesa por la marcha de Ni Una Menos y tras realizar este miércoles el velatorio de la nena.