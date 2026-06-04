Caso Agostina: la Fiscalía decretó el secreto de sumario por diez días

La Justicia de Córdoba decretó el secreto de sumario por diez días en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que había desaparecido el pasado 23 de mayo y cuyos restos fueron hallados descuartizados una semana después en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción N°13, a cargo de Raúl Garzón, con el objetivo de preservar las pruebas y permitir el avance de distintas pericias y diligencias clave para esclarecer el crimen.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, durante este período se restringirá el acceso al expediente mientras continúan las tareas investigativas.

Además, la fiscalía solicitó la acumulación de una causa iniciada en 2025 contra Claudio Barrelier, el principal sospechoso del asesinato. El expediente anterior está vinculado a una denuncia por presunta privación ilegítima de la libertad, un antecedente que ahora será analizado en el marco de la investigación por el femicidio.

Barrelier permanece detenido como único imputado por el crimen de la adolescente. Según fuentes judiciales, existen elementos probatorios que lo ubicarían en el lugar donde fueron abandonados los restos de la víctima. Sin embargo, hasta el momento el acusado no admitió su responsabilidad ante las autoridades.

En tanto, los investigadores continúan reuniendo evidencia para reconstruir las últimas horas de Agostina y determinar con precisión cómo se produjo el crimen. En ese contexto, no se descarta la posible participación de otras personas en el hecho, una hipótesis que sigue bajo análisis.

La causa avanza bajo estricta reserva mientras se esperan los resultados de nuevas pericias. El hallazgo del cuerpo de la joven generó una profunda conmoción en Córdoba y reavivó el reclamo de justicia por parte de familiares, allegados y organizaciones que acompañan la lucha contra la violencia de género.