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La familia de Agostina Vega halló una carta escrita por la nena que entregó a la Justicia
La abuela de la niña sostuvo que donde la joven hablaba de su vida y lo que "venía viviendo".
La abuela de Agostina Vega contó en diálogo con la prensa que encontraron una carta escrita por la nena que fue entregada a la Justicia.
La misma se encontraba entre los cajones de la nena y hablaba sobre su vida y de lo que "venía viviendo".
"Aportamos la última voluntad de mi nieta en una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior. La encontré esta mañana", remarcó Elizabeth Heredia.
Y enfatizó: "Decía todo lo que ella venía viviendo. Prefiero en este momento no decirlo".
También aseguró que el relato responde a "la vida que ella llevó desde que nació".
La abuela confirmó este dato en el marco de una jornada atravesa por la marcha de Ni Una Menos y tras realizar este miércoles el velatorio de la nena.