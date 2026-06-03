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Despiden los restos de Agostina Vega en Córdoba

La familia pidió resguardar la intimidad de la despedida de la nena de 14 años asesinada en Córdoba.

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Familiares de Agostina Vega despiden los restos de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, mientras se realizan manifestaciones en distintos puntos del país por el Ni Una Menos.

 La familia de la víctima solicitó de manera expresa absoluta reserva, intimidad y que no haya presencia de público ni de prensa durante el velorio y el posterior entierro, previsto para este jueves.

 Este miércoles se realizó el traslado de los restos de la adolescente hacia una sala velatoria ubicada sobre avenida Juan B. Justo, donde se realizará la despedida íntima de la joven asesinada.

 La Justicia autorizó la entrega de sus restos tras el hallazgo del cuerpo en un predio rural ubicado a 17 kilómetros de barrio Cofico. 

Se implementaron cortes totales de tránsito en distintos sectores de la ciudad. Permanecen cerradas al tránsito la calle Ibarbalz, entre Diamante y David Luque, y la intersección de Jacinto Ríos y Rincón.

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