Caso Agostina: la familia aportó pruebas contra la ex del detenido por encubrimiento

El abogado Carlos Nayi, en representación de la familia de Agostina Vega, se presentó este miércoles en la fiscalía de Córdoba para aportar pruebas clave que complican a Soledad Andreani, expareja de Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de la adolescente.

Por otra parte, los abuelos de la menor se presentaron en la fiscalía para "sumar una prueba clave".

La querella sostiene que la mujer encubrió al acusado y le facilitó su auto, un Ford Ka, para armar la logística que le permitió trasladar el cadáver hasta el descampado donde fue hallado.

"La responsabilidad no se agota en este chacal que hoy está preso, se debe avanzar en otras responsabilidades", consideró el abogado en las puertas de los tribunales.

De acuerdo con lo detallado por el abogado de la familia, la dueña del vehículo le entregó las llaves a Barrelier, de 33 años, a sabiendas de que el sospechoso ya estaba en la mira de los investigadores.

"El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina, sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto, que después fue lavado", denunció Nayi ante las autoridades judiciales.

Para la querella, la conducta de la expareja del imputado configura una participación clara que excede el desconocimiento inicial. "Creemos que en algún tramo fue engañada y en otro tramo mintió, y eso es un delito llamado encubrimiento. Sostenemos que hizo un aporte logístico", advirtió el representante legal de la familia Vega.

La acusación no se detiene únicamente en la figura de la mujer. El abogado Nayi fue contundente al asegurar que el crimen requirió de una estructura mayor y que "hay otras personas involucradas" en el entramado del femicidio.

"Sabemos que la investigación tampoco se agota en esta mujer. Este hecho no pudo haberlo hecho una sola persona", manifestó.

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