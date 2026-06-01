Capturaron al principal sospechoso por el femicidio de una adolescente en Misiones

La Policía de Misiones detuvo este lunes al principal sospechoso del femicidio de Dulce María Beatriz Candia, la adolescente de 17 años encontrada muerta en una obra abandonada de Eldorado.

Se trata de un hombre de 46 años que trabajaba como remisero y ahora quedó a disposición de la Justicia.

El operativo fue encabezado por el comisario General Raúl Maslowski junto a efectivos de Investigaciones, la Dirección Homicidios y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas. La detención se concretó en el barrio 20 de Junio, kilómetro 3 de Eldorado.

Los investigadores reconstruyeron los últimos movimientos de Dulce mediante relevamientos, pericias, análisis de registros y entrevistas. Con esos elementos, la titular del Juzgado de Instrucción N°1 de Eldorado, María Laura Rodríguez, ordenó el arresto.

La víctima había desaparecido el pasado 17 de mayo (Gentileza Misiones Online).

Resta el análisis de los celulares secuestrados durante la investigación, cuyos resultados podrían aportar información clave para el esclarecimiento total del hecho.

Quién era Dulce y cómo fue hallada

Dulce María fue reportada desaparecida el 17 de mayo, cuando salió de su casa hacia una iglesia cercana y nunca regresó. Su madre la había dejado sola con su hermana menor mientras acompañaba a su padre internado.

El viernes, tras varios rastrillajes en el barrio El Tucán, los policías encontraron su cuerpo en un pozo ciego de una construcción abandonada, en avanzado estado de descomposición.

Los peritos determinaron que murió por asfixia mecánica compatible con ahorcamiento, con una data de fallecimiento estimada entre cuatro y cinco días antes del hallazgo.



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