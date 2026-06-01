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Lunes, 1 de junio de 2026

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FEMICIDIO

La dolorosa despedida para Noelia Rivero: "Su luz y su alegría quedarán para siempre"

Familiares y amigos de la joven de 31 años asesinada inundaron las redes con mensajes de dolor.

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Tras el femicidio de Noelia Carolina Rivero en Temperley, familiares y amigos de la joven de 31 años volcaron su dolor en redes sociales con desgarradores mensajes de despedida.

"Su luz, su alegría y su amor quedarán para siempre en nuestros corazones", escribió su familia, que convocó a la comunidad a acompañarlos en el velatorio que se llevaría a cabo en una cochería de Llavallol.

Noelia fue asesinada el sábado a la tarde y por el crimen fue detenido su novio, identificado como Tomás Adrián Núñez.

El velatorio de&nbsp;Noelia Carolina Rivero.
El velatorio de Noelia Carolina Rivero.

El femicidio se produjo en una vivienda ubicada en Lavalle al 1700. La víctima había logrado llamar a la Policía para pedir ayuda y denunciar que estaba secuestrada pero los efectivos llegaron tarde: la encontraron con múltiples heridas de arma blanca. El supuesto agresor fue detenido tras horas atrincherado.

Debido a que registraba cortes superficiales en ambas muñecas y en el cuello, el presunto femicida fue trasladado con custodia policial al Hospital Gandulfo, donde recibió asistencia médica y este lunes se encontraba fuera de peligro.

En la casa fue decomisada el arma blanca que habría utilizado el hombre de 39 años, a quien la Justicia prevé indagar esta semana con la imputación de "homicidio agravado por el vínculo".

El crimen ocurre a días de una nueva movilización de Ni Una Menos y se suma a una semana que también estuvo marcada por los femicidios de Agostina Vega (14) en Córdoba y Dulce María Beatriz Candia (17) en Eldorado, Misiones.

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