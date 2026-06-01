La dolorosa despedida para Noelia Rivero: "Su luz y su alegría quedarán para siempre"

Tras el femicidio de Noelia Carolina Rivero en Temperley, familiares y amigos de la joven de 31 años volcaron su dolor en redes sociales con desgarradores mensajes de despedida.

"Su luz, su alegría y su amor quedarán para siempre en nuestros corazones", escribió su familia, que convocó a la comunidad a acompañarlos en el velatorio que se llevaría a cabo en una cochería de Llavallol.

Noelia fue asesinada el sábado a la tarde y por el crimen fue detenido su novio, identificado como Tomás Adrián Núñez.

El velatorio de Noelia Carolina Rivero.

El femicidio se produjo en una vivienda ubicada en Lavalle al 1700. La víctima había logrado llamar a la Policía para pedir ayuda y denunciar que estaba secuestrada pero los efectivos llegaron tarde: la encontraron con múltiples heridas de arma blanca. El supuesto agresor fue detenido tras horas atrincherado.

Debido a que registraba cortes superficiales en ambas muñecas y en el cuello, el presunto femicida fue trasladado con custodia policial al Hospital Gandulfo, donde recibió asistencia médica y este lunes se encontraba fuera de peligro.

En la casa fue decomisada el arma blanca que habría utilizado el hombre de 39 años, a quien la Justicia prevé indagar esta semana con la imputación de "homicidio agravado por el vínculo".

El crimen ocurre a días de una nueva movilización de Ni Una Menos y se suma a una semana que también estuvo marcada por los femicidios de Agostina Vega (14) en Córdoba y Dulce María Beatriz Candia (17) en Eldorado, Misiones.

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