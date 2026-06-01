Femicidio: llamó al 911 para pedir ayuda pero cuando llegó la Policía ya la habían asesinado a cuchilladas

Una mujer de 31 años fue asesinada a cuchilladas en una casa de la localidad bonaerense de Temperley, del partido de Lomas de Zamora, y por el hecho fue detenido su pareja, de 39.

La víctima había alcanzado a llamar al 911 para pedir ayuda y denunciado que el hombre la tenía secuestrada pero, cuando llegó la Policía, ya la habían matado.

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La mujer de 31 años fue identificada como Noelia Carolina Rivero, en tanto que el presunto femicida fue reconocido como Tomás Adrián Núñez, quien tenía heridas supuestamente autoinflingidas y fue hospitalizado.

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El llamado con el pedido de auxilio fue emitido el sábado último desde una casa situada en Lavalle 1734.

Cuando los policías llegaron, no obtuvieron respuesta y tampoco lograron recabar datos de los vecinos, tras lo cual solicitaron refuerzos.

Cuando arribaron, pudieron dialogar puerta de por medio con Núñez, quien se negó a salir, mientras que, desde adentro de la propiedad, la mujer de 31 años aseguró encontrarse bien, pero reiteró que no podía salir de la vivienda.

Poco después, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora autorizó el ingreso al inmueble.

El personal policial, al tratar de acceder a la casa por los techos, escuchó gritos de repudio de Núñez, por lo que retrocedió.

El dantesco desenlace

Los uniformados ingresaron finalmente con una llave que entregó un familiar del hombre de 39 años y hallaron a Rivero tendida en el suelo de una habitación. Observaron que su cuerpo presentaba varios cortes de arma blanca en el tórax y en la espalda.

Rápidamente convocaron al SAME, cuyos médicos constataron el deceso de la joven.

Núñez, en tanto, fue detenido pero, debido a que registraba cortes superficiales en ambas muñecas y en el cuello, fue trasladado con custodia policial al Hospital Gandulfo, donde recibió asistencia médica y este lunes se encontraba fuera de peligro.

En la casa fue decomisada el arma blanca que habría utilizado el hombre de 39 años, a quien la Justicia prevé indagar esta semana con la imputación de "homicidio agravado por el vínculo".

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