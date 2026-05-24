Hallaron a una mujer baleada y calcinada en su casa: su esposo fue internado e investigan un femicidio

María Ester Ramírez, de 70 años, fue encontrada muerta en la vivienda familiar de la calle Larrea al 200, en la localidad santafesina de Villa Amelia, durante la tarde del jueves.

La hija de la mujer llegó al domicilio y halló a su madre sin vida y a su padre inconsciente en el suelo. Fue ella quien realizó el llamado de emergencia.

Efectivos de la Subcomisaría 9ª confirmaron el fallecimiento en el lugar. Las primeras observaciones descartaron de inmediato la posibilidad de un accidente.

Según fuentes de la investigación, la víctima presentaba una herida de arma de fuego en el torso y extensas quemaduras provocadas por la combustión de alcohol etílico. El informe pericial determinó una importante pérdida de tejido en brazos, tórax, rostro y una pierna. Las manos permanecían prácticamente intactas.

Efectivos policiales en el lugar de los hechos (Gentileza Rosario 3).

El gabinete criminalístico secuestró una bala de plomo, un cartucho calibre .22 corto, doce vainas servidas, una botella de alcohol etílico y un encendedor. También se incautaron prendas con manchas rojizas y un teléfono celular para análisis.

El esposo, internado en terapia intensiva





En la misma vivienda fue hallado el esposo de la víctima, cuya identidad no fue divulgada por la Fiscalía. Fue trasladado de urgencia al Hospital Provincial, donde permanece internado con pronóstico reservado por inhalación de humo. El parte médico confirmó que no presentaba heridas de arma de fuego ni lesiones traumáticas visibles.

A partir de las evidencias recolectadas, los investigadores orientaron la pesquisa hacia la hipótesis de femicidio. Las primeras conclusiones de la Fiscalía indican que la mujer habría sido rociada con alcohol e incendiada, y que los proyectiles hallados apuntan a un ataque previo al incendio.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidio Doloso, que busca establecer la mecánica exacta del hecho y las responsabilidades correspondientes.

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