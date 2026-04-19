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Domingo, 19 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
MACABRO

Un nene encontró el cadáver de su mamá enterrado en el patio de la casa del novio de ella

El hombre, de 30 años, permanece prófugo y tiene antecedentes penales. La Justicia investiga el presunto femicidio.

Un nene de 12 años encontró el cuerpo de su mamá, de 35, enterrado en el patio de la casa del novio de ella, en la zona sur del Gran Buenos Aires.

El macabro hallazgo se produjo el pasado sábado luego de que el menor fuera a cavar por su propia cuenta, tras semanas de sospechas por la ausencia de su progenitora.

La tía del chico alertó al 911. Según su testimonio, su sobrino había removido la tierra del patio solo, hasta dar con un brazo con un tatuaje que identificó como el de su madre.

Todo comenzó el 2 de abril, cuando el menor se presentó en la vivienda del novio de su mamá para visitarla. El hombre le dijo que no estaba. Pero el nene notó tierra removida en el fondo del patio.

Días después volvió. Esta vez, el hombre le dijo que "no iba a volver a verla más". Fue esa frase la que lo impulsó a regresar y cavar.

El presunto femicida está prófugo


Personal del GTO, la DDI de Lomas de Zamora y Casos Especiales confirmaron que el cuerpo hallado era el de una mujer, con un trapo en la boca y en avanzado estado de descomposición.

El novio, de 30 años, fue identificado como principal sospechoso del femicidio pero permanece prófugo. Tiene antecedentes penales. La autopsia determinará la causa y data de muerte.

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