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Jueves, 11 de junio de 2026

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INVESTIGACIÓN

Femicidio de Agostina: una crisis posparto sufrida hace 15 años podría ser el eje central en la defensa de la dueña del auto

El abogado de Soledad Andreani, internada tras su arresto por encubrimiento agravado, se apoyaría en su único antecedente de salud mental para intentar desvincularla de cualquier hecho delictivo.

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La estrategia jurídica en torno a Soledad Andreani, imputada por encubrimiento agravado en el femicidio de Agostina Vega, dio un vuelco enfocado en su salud mental. Tras descompensarse, lo que motivó su internación en un centro neuropsiquiátrico de la ciudad de Córdoba, su defensa sacó a la luz un componente clínico que podría ser utilizado para armar una postura frente a la Justicia. 

En ese marco, el abogado de la acusada, Ángelo Giorgetti, reveló que hace exactamente 15 años, la mujer padeció una crisis posparto que la habría afectado la psiquis.

Claudio Barrelier, principal acusado de ser el femicida de Agostina Vega.
Claudio Barrelier, principal acusado de ser el femicida de Agostina Vega.

De esta manera, el antecedente clínico, asentado en la historia médica de la propietaria del Ford Ka negro, se podría convertir en la piedra angular de los defensores para explicar la vulnerabilidad psicológica de la imputada. 

De acuerdo con lo que se especula, aquel desequilibrio hormonal y emocional "configuró una sensibilidad latente que terminó por hacer eclosión debido al estrés extremo derivado de su reciente detención", por lo que la crisis sufrida en su celda no sería una simulación procesal, sino la reactivación de un trauma de salud mental preexistente.

La revelación de la carpeta médica intentaría instalar una perspectiva de atenuación y justificación terapéutica frente a las determinaciones del fiscal de instrucción Raúl Garzón

Al utilizar la crisis posparto como escudo argumental, la defensa buscaría la vía para contrarrestar la fuerte presión pública e institucional que pesa sobre la sospechosa tras el hallazgo del cuerpo desmembrado de la nena de 14 años, asesinada supuestamente por Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen. 

El abogado negó que su defendida sea consumidora de estupefacientes

Por otro lado, la defensa salió a aclarar de forma tajante fue la versión sobre presuntos consumos problemáticos de la imputada. Ante las consultas periodísticas sobre sus hábitos, la negativa fue rotunda. "Ella no consume estupefacientes", concluyó.

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