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Miércoles, 10 de junio de 2026

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FEMICIDIO

Caso Agostina Vega: la explicación del abogado de la dueña del Ford Ka sobre el video en donde se la ve con Barrelier

La tercera detenida por el crimen aparece en las imágenes. El letrado explicó la razón y habló sobre la situación.

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El abogado de Soledad Andreani, detenida por el crimen de Agostina Vega, habló sobre el video que se conoció en las últimas horas donde se lo ve con Claudio Barrelier, después del femicidio.

 "(El video) no la complica en absoluto, esa información llega a la Justicia gracias a ella", explicó el letrado, quien aseguró al respecto que la escena mostrada por la cámara es de ambos yendo a la ferretería a "comprar unos materiales".

Las imágenes corresponden al lunes 25 de mayo, minutos antes de las 13 horas, en barrio Yofre.

"Ella no vio absolutamente nada raro, de lo único que se encargó es de que le trajeran el auto para buscar los materiales porque estaban los obreros esperando para trabajar y se limitó a eso. A simple vista ella no observó nada que le llamara la atención", expresó el abogado Angelo Giorgetti.

Además, el letrado consideró que su defendida no tiene "nada que ocultar".

De acuerdo a la hipótesis, Barrelier usó el Ford Ka para trasladar y descartar el cuerpo de Agostina Vega.

Se puede ver en los registros estacionar el auto frente a un negocio y cómo Barrelier baja junto a Andreani del auto y comienzan a charlar. Él abre el baúl y toma lo que parece ser una frazada. Y luego guardan en el auto distintas compras que hicieron.

 

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