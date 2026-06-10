¿Qué compraron los acusados en una ferretería tras el crimen de Agostina?

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba, sumó un nuevo elemento clave para la causa.

Se difundieron imágenes de las cámaras de seguridad que registraron a Claudio Barrelier y a Soledad Andreani en una ferretería del barrio Yofre de la capital provincial. Allí compraron 15 bolsas de mercadería por 60 mil pesos el 25 de mayo.

Entre los elementos habría cemento, cal, arena y un elemento de corte, según trascendió. La versión de la acusada es que Barrelier la había a ayudar con unas reparaciones en su casa.

La pareja se trasladaba en el Ford Ka negro que quedó filmado en la zona. Este mismo vehículo está señalado por la Justicia como el medio utilizado para trasladar y descartar el cuerpo de la adolescente.

Los acusados en la puerta de la ferretería.

La dueña de la ferretería habló con el enviado de Crónica y recordó el momento exacto en el que atendió a los sospechosos. La mujer aseguró que en ese instante todo le pareció normal.

"Los vi a los dos y los atendí como a cualquier cliente que viene", relató la comerciante. Según explicó, en el barrio solo se comentaba la desaparición de una nena y las primeras versiones hablaban de un auto de color rojo, por lo que jamás desconfió de la pareja.

La testigo detalló que Andreani fue la encargada de bajarse del auto para realizar la compra de los materiales. Mientras elegía los productos, la mujer simulaba estar en una comunicación telefónica con albañiles que supuestamente trabajaban en su domicilio.

Durante la compra, Andreani interrumpió la llamada para consultarle a Barrelier qué otras cosas necesitaban llevarse. El imputado permaneció adentro del Ford Ka negro y recién descendió del vehículo cuando su pareja le hizo señas para que la ayudara a cargar unas bolsas pesadas, de aproximadamente cinco kilos cada una.

La vendedora especificó que ambos estaban bien vestidos, a cara descubierta y con una actitud común y corriente.

Al momento de pasar por la caja, la transacción se resolvió de forma rápida y sin intermediarios virtuales. "Pagó ella, al contado y en efectivo", concluyó la dueña del local.

La causa judicial continúa sumando pericias de las cámaras de seguridad aledañas para determinar el recorrido exacto de los detenidos tras el crimen de la menor.























































