Allanan el baño de la casa de Barrelier y solicitan muestras de ADN de la mamá de Agostina

Expertos trabajan en el baño de la casa de Claudio Barrelier y en paralelo le solicitaron muestras de ADN a la madre de Agostina Vigo, la menor asesinada en Córdoba.

Efectivos policiales, peritos judiciales y bomberos desplegaron este miércoles por la mañana un masivo operativo en la casa de Barrelier.

El procedimiento se realizó en la vivienda ubicada en la calle Juan del Campillo al 800 por orden de la fiscalía que investiga el crimen. Los expertos podrían volver a rastrillar el pozo ciego del domicilio.

Los investigadores buscan recolectar nuevas muestras de ADN en la propiedad para sumarlas al expediente. En sintonía con estas medidas, la Justicia también le solicitó una muestra genética a la mamá de la víctima, Melisa Heredia, quien accedió de manera voluntaria al examen.

La cuadra donde se ubica el domicilio de Barrelier permaneció completamente cerrada al tránsito y con un fuerte despliegue de policías.

El objetivo central de la custodia es resguardar la escena de los hechos para impedir la eliminación de elementos de valor para la causa. Además, las autoridades buscan garantizar la seguridad de los frentistas y de los peritos encargados de los rastrillajes.

Barrelier, tras haber recibido el alta médica en las últimas horas, el sospechoso solicitó ampliar su declaración indagatoria ante el fiscal de la causa.

Los tres detenidos.

La investigación también tiene la mira puesta sobre los presuntos cómplices, entre ellos Soledad Andreani. La Justicia la acusa de haberle prestado a Barrelier su auto Ford Ka de color negro para trasladar el cuerpo de la joven hasta un descampado y de haber lavado el vehículo posteriormente para borrar rastros.

El otro detenido es Osvaldo Fassetta, un hombre que convivía con Barrelier desde hacía unos pocos meses en la vivienda allanada. Su situación judicial es complicada, ya que se le atribuye la presunta maniobra de ocultar pruebas que resultan fundamentales para el esclarecimiento del hecho.

La causa por el femicidio de Agostina se mantiene bajo secreto de sumario dispuesto por los investigadores





