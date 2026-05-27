Hallaron descuartizada a Ana Lía Corte, la mujer que estaba desaparecida en Bariloche

Tras casi tres semanas de permanecer desaparecida, medios de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche confirmaron que el cuerpo encontrado en cercanías del Cementerio Municipal, pertenecen a Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que era buscada desde el pasado 8 de mayo.

La confirmación llegó por fuentes oficiales, luego de que horas antes se activara un operativo en el sector tras el hallazgo de restos humanos en el cruce de las calles Arrayanes y Onelli, del barrio de La Barda.

Por otra parte, la familia de Ana Lía ya fue notificada y reconoció el cuerpo, de hecho, trascendió que Milton, su pareja, fue quien realizó el reconocimiento formal.

La mujer había desaparecido el viernes 8 de mayo y el último registro de su paradero había quedado captado por cámaras de seguridad de la empresa de transporte urbano Mi Bus, donde se la observaba viajando sola en una unidad de la Línea 51.

Ana Lía Corte tenia 52 años y era oriunda de Bragado (X).

La causa continuará ahora bajo investigación judicial para determinar las circunstancias de la muerte de la mujer oriunda de la localidad bonaerense de Bragado.

Despedida en las redes sociales





Finalmente, la noticia provocó profundo dolor en familiares, amigos y vecinos que durante días impulsaron cadenas de búsqueda en redes sociales y grupos de WhatsApp. "Es una tristeza enorme", expresaron en uno de los mensajes difundidos tras conocerse el desenlace.

Desde la cuenta @buscamosanaliacorte también la despidieron con una imagen y una frase cargada de emoción: "Adiós Anita, te vamos a recordar siempre. Gracias por tu alegría infinita".

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