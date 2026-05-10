Desesperada búsqueda de una mujer en Bariloche

Una mujer de 52 años es buscada intensamente en Bariloche luego de haber sido vista por última vez el viernes cerca del mediodía.

La mujer, identificada como Analía Conte, habría abandonado su hogar sin ninguna de sus pertenencias por lo que se desplegó un operativo en la zona para dar con su paradero.

Según puso saber Crónica, la mujer padece una patología mental y desde el 2021, en varias oportunidades se perdió en la zona de bosques. La principal búsqueda se lleva a cabo en los alrededores del Cerro Otto y el Lago Moreno.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina rastrillan la zona con buzos y solicitaron un dron para continuar la búsqueda en el transcurso de la noche. Del operativo también participa personal de la Comisaría 27 del barrio Meripal.

Analía es de contextura física delgada, tez trigueña blanca, cabello negro con algunas canas, lacio y a la altura de los hombros, ojos castaños y aproximadamente 1,65 metros de altura.