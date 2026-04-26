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Domingo, 26 de abril de 2026

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ALERTA SOFÍA

Encontraron sana y salva a la nena de 4 años que buscaban en Bariloche

Había sido vista por última vez el sábado por lo que se había activado el Alerta Sofía. Estaba en un micro de larga distancia con su madre, que tiene una restricción de acercamiento.

SGorostiaga

La nena de 4 años que era buscada intensamente en Bariloche fue hallada sana y salva a bordo de un colectivo de larga distancia con destino a la localidad de Azul, en la provincia de Buenos Aires.

La menor estaba junto a su madre, quien tenía una restricción de acercamiento y se la había llevado el sábado al mediodía. La policía confirmó que la mujer fue demorada y, por ser paciente de salud mental, será trasladada a un centro especializado tras el cierre del acta judicial.

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El operativo se inició luego de que se radicara la denuncia el sábado a las 23. Para ese entonces ya llevaban cuatro horas de viaje en la ruta. Gracias a la intervención de las fuerzas federales, se logró interceptar el micro y poner a resguardo a la menor.

Con el hallazgo, las autoridades informaron que la Alerta Sofía que había emitido el Ministerio Público Fiscal de Río Negro quedó sin efecto.

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