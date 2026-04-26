Encontraron sana y salva a la nena de 4 años que buscaban en Bariloche

La nena de 4 años que era buscada intensamente en Bariloche fue hallada sana y salva a bordo de un colectivo de larga distancia con destino a la localidad de Azul, en la provincia de Buenos Aires.

La menor estaba junto a su madre, quien tenía una restricción de acercamiento y se la había llevado el sábado al mediodía. La policía confirmó que la mujer fue demorada y, por ser paciente de salud mental, será trasladada a un centro especializado tras el cierre del acta judicial.

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

El operativo se inició luego de que se radicara la denuncia el sábado a las 23. Para ese entonces ya llevaban cuatro horas de viaje en la ruta. Gracias a la intervención de las fuerzas federales, se logró interceptar el micro y poner a resguardo a la menor.

Con el hallazgo, las autoridades informaron que la Alerta Sofía que había emitido el Ministerio Público Fiscal de Río Negro quedó sin efecto.