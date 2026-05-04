Alerta Sofía: buscan a un nene de 6 años desaparecido en Corrientes

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó el programa Alerta Sofía para dar con el paradero de Nahuá Santos Riquelme, un nene de 6 años desaparecido desde la noche del último domingo. Fue visto por última vez en la localidad de Esquina, en la provincia de Corrientes.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el menor habría sido retirado por la fuerza por su padre, Josias Santos Regis, un ciudadano apodado "El Brasilero", tras un violento episodio que incluyó un intento de homicidio.

Según consignó un medio correntino, el conflicto se desencadenó cerca de las 21:30, cuando Santos Regis se presentó en el domicilio de su ex pareja, Mariana Riquelme, con la aparente intención de dialogar. Sin embargo, el encuentro derivó en una violenta discusión.

En medio de la disputa, el sospechoso mantuvo un enfrentamiento con un hombre identificado como Nievas, a quien le efectuó tres disparos de arma de fuego.

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital San Roque, donde se informó que permanece fuera de peligro. Tras el ataque -investigado judicialmente como tentativa de homicidio-, el agresor huyó del lugar y se habría llevado al niño.

Descripción del menor y búsqueda

La denuncia formal fue radicada por la madre del pequeño, quien en medio de un clima de profunda angustia manifestó: "Quiero saber dónde está mi hijo".

Se activó la Alerta Sofía.

Al momento de su desaparición, Nahuá vestía pantalón largo color crema y zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga, y una campera inflable de color marrón.

El nene es de tez blanca, cabello rubio con rulos y ojos claros. Las autoridades ya han difundido imágenes tanto del menor como del presunto captor para facilitar su identificación por parte de la población.

Operativo de seguridad

Bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad y la fiscalía de turno, se desplegó un amplio operativo que incluye rastrillajes y controles camineros en toda la zona.

En las tareas participan efectivos de la Comisaría Segunda de la localidad, la Comisaría de la Mujer y el Menor, y diversas divisiones de la Policía de Corrientes.

La activación de la Alerta Sofía implica una coordinación nacional para difundir de manera inmediata la imagen del niño a través de medios de comunicación, redes sociales y dispositivos móviles, considerando que el tiempo es un factor crítico para su localización.

Quien pueda brindar datos concretos deberá comunicarse al 911, a la línea 134 (denuncias anónimas del Ministerio de Seguridad) o a la dependencia policial más cercana.