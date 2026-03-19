De Herrera a Esmeralda: estos fueron los ocho casos que activaron el Alerta Sofía

Desde su implementación en el año 2019, el protocolo Alerta Sofía se activó en ocho oportunidades en el país. Se trata de un sistema de emergencia rápida para la difusión masiva de información y fotografías de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.

La activación más reciente de esta alerta se produjo a raíz de la desaparición de Esmeralda, la nena de dos años de la localidad cordobesa de Cosquín que gracias al rápido accionar de las autoridades, ya está de regreso con su familia.

El operativo permitió coordinar la búsqueda que se extendió desde la tarde del miércoles pasado hasta el hallazgo de la menor, este jueves por la mañana.

El momento en que Esmeralda fue encontrada tras la alerta Sofía.

Actualmente, hay cuatro casos con Alerta Sofía que permanecen vigentes porque los menores aún no fueron localizados. Estos procesos corresponden a las búsquedas de Lian Flores en Córdoba, Loan Danilo Peña en Corrientes, Guadalupe Lucero en San Luis y Sofía Herrera en Tierra del Fuego.

En detalle, la difusión a gran escala de cada caso facilitó el hallazgo de los menores en buen estado de salud. Una de las investigaciones resueltas ocurrió en la provincia de Salta, donde una bebé recién nacida fue robada de un hospital. La recuperación de la menor se concretó tras la difusión de los datos a través del alerta.

Otro antecedente relevante tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires con el caso de una nena de siete años identificada como M. La menor había sido raptada por un adulto y, tras la puesta en marcha del operativo nacional, las fuerzas de seguridad lograron rescatarla horas después del inicio del protocolo.

Asimismo, en la localidad de Punta Indio, se activó el mecanismo por la desaparición de una menor de 10 años. En esa oportunidad, el despliegue permitió localizar a la niña en la vivienda de una vecina, en buen estado de salud.

Cómo funciona el Alerta Sofía

El programa debe su nombre a Sofía Herrera, una niña de tres años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping cercano a la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. Su caso impulsó la creación de un plan nacional que replicara el modelo internacional de búsqueda inmediata de menores.

La gestión del Alerta Sofía depende de un comité interdisciplinario. Este organismo está integrado por representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

El objetivo del sistema de alerta temprana es la coordinación de los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad y las plataformas online para emitir avisos de emergencia.