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Jueves, 19 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
EMOTIVO

La conmovedora primera imagen de Esmeralda con su mamá tras el reencuentro

La nena de 2 años, que estaba desaparecida en Cosquín, fue trasladada a un hospital para una revisión de su estado de salud.

Esmeralda, la niña que fue encontrada en un descampado sana y salva tras ser buscada intensamente en Cosquín, provincia de Córdoba, luego de que desapareciera por varias horas, se reencontró con su mamá.

La imagen, que se viralizó en las redes sociales, se ve a la menor de dos años aúpa de su progenitoria y rodeada por dos enfermeras, que la acompañaron al Hospital central para practicarle la revisión médica, como indica el protocolo.

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