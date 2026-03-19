La mejor noticia: Esmeralda apareció sana y salva

Esmeralda Pereyra López, la nena de 2 años que era buscada desde el miércoles en Cosquín, Córdoba, fue hallada sana y salva.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia mediterránea informó que la menor de edad fue encontrada en un descampado cercano a su casa.

Un policía asiste a Esmeralda Pereyra López.

El fiscal general Manuel Delgado, en diálogo con Cadena 3, sostuvo: "Apareció hace minutos, está a resguardo de la fiscalía y se harán los chequeos médicos y los trámites de rigor para ver que ha sucedido en términos reales con esta chiquita".

La menor de edad será trasladada al Hospital Domingo Funes, situado en Santa María de Punilla, donde será sometida a una serie de chequeos de rutina.

¿Cómo hallaron a Esmeralda?



La nena estaba a unos 300 metros de su vivienda, en una zona que ya había sido rastrillada, según confirmó el Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

"Quiero aclarar que el lugar ya había sido rastrillado ayer, que es la zona del hallazgo. Hay que remarcar esto. Hoy es un día de emoción y orgullo", remarcó Quinteros.

"Lo que nos pasó con Lian se nos pasó por la cabeza porque las horas nos jugaban en contra. Actuar de manera inmediata fue importante", completó el funcionario.



Debido a que la chica no se encontraba deshidratada, los investigadores creen que no estaba perdida y que alguien la tenía.

"La encontraron", confirmó una tía de la nena al enterarse de la noticia. "Está con vida. No tengo más información. Sabemos que está bien. Su mamá está yendo para allá", agregó el abuelo en medio de la conmoción.