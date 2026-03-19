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Jueves, 19 de marzo de 2026

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Activaron la Alerta Sofía por la desaparición de una nena de 2 años en Córdoba

La Justicia activó la Alerta Sofía y desplegó un amplio operativo con policías, bomberos, drones y perros rastreadores. La búsqueda de la pequeña Esmeralda Pereyra López, de 2 años, quien fue vista por última vez en su vivienda en el barrio San José Obrero.

La desaparición de una nena de apenas dos años mantiene en vilo a la provincia de Córdoba. Se trata de Esmeralda Pereyra López, quien es buscada intensamente desde este miércoles en la localidad de Cosquín, tras activarse el protocolo nacional de Alerta Sofía

 Según informaron fuentes judiciales, la menor fue vista por última vez alrededor de las 14:30 en su vivienda del barrio San José Obrero. La denuncia fue radicada por sus familiares luego de advertir su ausencia y no poder ubicarla tras una primera búsqueda en la zona.

El Ministerio de Seguridad activó la alerta Sofía ante la desaparición de una menor de dos años en Córdoba.
El Ministerio de Seguridad activó la alerta Sofía ante la desaparición de una menor de dos años en Córdoba.

En esa línea, la Fiscalía de Instrucción de 1° Turno de Cosquín, a cargo de la fiscal Silvana Pen, precisó que la menor mide aproximadamente 60 centímetros, tiene tez trigueña, cabello castaño claro y al momento de su desaparición vestía un body gris.

Tras la denuncia, se desplegó un amplio operativo de rastrillaje con base en la vivienda familiar, considerada el "punto cero" de la investigación. En el procedimiento participan efectivos de la Policía de Córdoba, bomberos voluntarios y el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).

Por su parte, en medio de la desesperación, familiares de la menor plantearon la posibilidad de que haya sido llevada por terceros. "Es una bebé, por favor ayúdennos a buscarla", expresó su tía, en un pedido que refleja la angustia que atraviesa la familia.

Además, una vecina aportó datos sobre personas que habrían estado en un campo cercano, donde recientemente se instaló un circo. Estas versiones fueron analizadas por los investigadores como parte de las hipótesis del caso.

Alerta Sofía y pedido a la comunidad

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó en las últimas horas la activación de la Alerta Sofía a nivel nacional, un sistema que permite difundir de forma inmediata la desaparición de niños en situaciones de alto riesgo.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que cualquier información relevante sea comunicada de forma urgente a la línea 134, habilitada para colaborar en este tipo de casos.

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