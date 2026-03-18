Confirmaron la prisión preventiva de la madre de la adolescente acusada de asesinar a Jeremías Monzón

La Cámara de Apelaciones de Santa Fe ratificó este miércoles la prisión preventiva de Nadia Juárez, la madre de la menor acusada del crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en diciembre pasado.

La resolución fue firmada por el camarista Alejandro Tizón, quien rechazó los planteos de la defensa y avaló la hipótesis de la Fiscalía, que considera a la imputada como partícipe secundaria en el asesinato.

Durante la audiencia, el tribunal desestimó los argumentos del abogado Gustavo Durando y convalidó la acusación que sostiene que Juárez conocía el plan homicida de su hija, y de otros dos adolescentes, además de haber colaborado en la eliminación de pruebas tras el asesinato.

Según informó Aire Digital, el juez también valoró la existencia de riesgos procesales, entre ellos la gravedad de la pena en expectativa y la posibilidad de que la imputada eluda futuras citaciones judiciales. En ese marco, el fiscal Francisco Cecchini y los querellantes Bruno Rugna y Diego Martínez habían solicitado la confirmación de la medida.

Juárez, de 41 años, está acusada de "partícipe secundaria" de un homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas.

Jeremías Monzón, el adolescente asesinado en Santa Fe.

La hipótesis del crimen de Jeremías Monzón

Según la acusación, Juárez tenía conocimiento de lo que ocurriría el 18 de diciembre de 2025, cuando la víctima fue llevada a un predio donde fue torturada hasta la muerte.

Como principal elemento de prueba, la Fiscalía presentó un video de una cámara de seguridad ubicada detrás del estadio de Colón, en el que se observa un encuentro entre la mujer y los tres menores poco después del hecho.

Para los investigadores, las imágenes evidencian que el encuentro no fue casual: los adolescentes le muestran a Juárez un objeto extraído de una bolsa y luego permanecen reunidos observando algo durante varios minutos. La hipótesis es que se trataba de la grabación del crimen.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, tras ese episodio el grupo se dirigió al Parque del Sur, donde se deshicieron de pertenencias de la víctima y realizaron inscripciones a modo de "lápida".

Con estos elementos, la Justicia consideró que existen indicios suficientes para sostener la imputación y mantener a Juárez detenida mientras avanza la investigación.

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