Crimen de Jeremías Monzón: investigan el presunto rol de "instigadora" de la única adulta detenida

Luego de que la Cámara de Apelaciones de Santa Fe haya confirmado la prisión preventiva de la única adulta imputada por el crimen de Jeremías Monzón, ahora la Justicia investiga si fue ella quien ordenó el brutal asesinato.

Se trata de Nadia Juárez, madre de una de las menores detenidas, quien continuará alojada en un establecimiento penitenciario por decisión del juez Alejandro Tizón.

En caso de que la fiscalía determine su posible rol como "instigadora", la investigación del crimen del adolescente de 15 años podría tener un drástico giro. Por ahora, las autoridades no descartan esa hipótesis y la causa sigue abierta.

Según informó Aire Digitial, para el fiscal Francisco Cecchini, los autores materiales fueron su hija, Milagros A., y otros dos adolescentes de 14 años, quienes no pueden ser penalmente responsables por su edad y fueron sobreseídos.

Jeremías Monzón tenía 15 años.

La acusación contra Juárez se apoya en un video incorporado al expediente. En esas imágenes se observa un encuentro entre ella y los tres menores, ocurrido aproximadamente una hora después del crimen, en la zona de Roque Sáenz Peña al 700.

Allí, los adolescentes le mostraron objetos que llevaban en una mochila -presuntamente pertenecientes a la víctima- y un video que los investigadores sospechan podría corresponder al momento del asesinato.

Tras ese episodio, el grupo se dirigió hacia el Parque Sur, donde habrían descartado pertenencias de Jeremías y dejado una inscripción con su nombre y la fecha de su muerte.

Los acusados por el crimen de Jeremías Monzón

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal precisó que la pesquisa continúa enfocada en determinar una eventual participación más activa de la imputada en el asesinato cometido en diciembre pasado.

Con este escenario, la causa mantiene a dos personas detenidas: Nadia Juárez y su hija de 16 años. En tanto, los otros dos adolescentes permanecen en libertad, bajo medidas de control dispuestas por organismos de seguridad y niñez, cuyos alcances no fueron informados oficialmente.

Por ahora, la mujer de 40 años está imputada como "partícipe secundaria" de un "homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas".

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