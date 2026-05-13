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Miércoles, 13 de mayo de 2026

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DECISIÓN

Caso Jeremías Monzón: sobreseyeron a uno de los menores acusados por el crimen

La Justicia de Santa Fe declaró no punible a B.S.V., uno de los acusados del brutal ataque en Santo Tomé. El nuevo Régimen Penal Juvenil, aprobado en febrero, no rige para hechos anteriores a su entrada en vigencia.

La Justicia de Santa Fe sobreseyó este martes a B.S.V., uno de los menores acusados del crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años apuñalado 23 veces en Santo Tomé el 18 de diciembre de 2025.

La medida fue tomada debido a que el menor tenía 14 años al momento del crimen y no puede ser juzgado bajo la legislación vigente.

El nuevo Régimen Penal Juvenil, aprobado por el Congreso en febrero de 2026, no es retroactivo y todavía no entró en vigencia para hechos anteriores. 

A raíz de su edad, la Justicia no tuvo margen para imputarlo, pese a que el expediente está caratulado como "homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y concurso premeditado", delitos cuya únhhica pena posible es la prisión perpetua.

&nbsp;Jeremías Monzón, el menor brutalmente asesinado en diciembre pasado.
 Jeremías Monzón, el menor brutalmente asesinado en diciembre pasado.

Milagros A. (16), la única menor formalmente imputada, permanece alojada en un reformatorio de Rosario. Su madre, Nadia Juárez, sigue detenida en una cárcel de mujeres de la misma ciudad, acusada como partícipe secundaria del crimen.

El caso conmocionó a Santa Fe por la edad de los acusados y la extrema violencia del ataque: la víctima recibió más de 20 puñaladas con dos armas blancas -un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador- y el hecho quedó registrado en video.

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