Caso Jeremías Monzón: audiencia clave para definir el futuro de la madre de la adolescente acusada por el crimen

La Cámara de Apelaciones de Santa Fe revisará este miércoles la prisión preventiva de Nadia Juárez, madre de la adolescente involucrada en el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en diciembre pasado.

La mujer está imputada como partícipe secundaria del homicidio ya que para la fiscalía interviniente, habría colaborado con su hija y otros dos menores en la eliminación de pruebas tras el hecho.

La audiencia de revisión se llevará a cabo el 18 de marzo a partir de las 8:30 en la sala 5 de los tribunales santafesinos, bajo la órbita del camarista Alejandro Tizón.

La defensa de la presunta cómplice, encabezada por el abogado Gustavo Durando, sostiene que la imputada desconocía lo ocurrido y cuestiona la solidez de la prueba central presentada por la Fiscalía: un video de una cámara de seguridad ubicada en las inmediaciones del estadio de Club Atlético Colón.

Según la acusación, las imágenes registran un encuentro entre Juárez y los tres menores aproximadamente una hora después del crimen. Para los investigadores, ese contacto no fue casual: se observa cómo los adolescentes extraen un objeto de una bolsa y se lo exhiben a la mujer, tras lo cual los cuatro se agrupan y observan algo durante varios segundos.

Jeremías Monzón tenía 15 años.

La Fiscalía sostiene que en ese momento habrían visualizado el video del homicidio, en base a la coincidencia temporal y a gestos realizados por la adolescente que serían compatibles con la mecánica del ataque.

Siempre de acuerdo a la hipótesis acusatoria, tras ese episodio Juárez modificó su recorrido y acompañó a los menores hasta el Parque del Sur, donde se deshicieron de pertenencias de la víctima y escribieron su nombre junto a una fecha, en una suerte de lápida improvisada.

La imputación fue formulada por el fiscal Francisco Cecchini, cuyo planteo fue convalidado por el juez Silva al momento de dictar la prisión preventiva. En esa audiencia, la defensa cuestionó que la acusación se apoya en conjeturas y remarcó la ausencia de pruebas que acrediten una participación previa o un acuerdo para colaborar en el crimen.

Ahora, el camarista Tizón deberá analizar los planteos de las partes y resolver si mantiene la medida de prisión preventiva o dispone una alternativa menos gravosa para la imputada.

El crimen de Jeremías Monzón

Jeremías tenía 15 años y fue asesinado de 23 puñaladas en Santa Fe. La investigación judicial confirmó que tres menores de edad participaron del asesinato cometido el 18 de diciembre pasado. Entre ellos, una joven de 16 que está detenida.

El caso se descubrió el 22 de diciembre pasado, cuando la Policía de Santa Fe recibió un llamado en el que se alertaba sobre la presencia de un cuerpo en el predio ubicado frente a la rotonda del estadio de Colón y en el acceso al barrio Chalet, entre pastizales y tapado con cartones.

La autopsia determinó que Jeremías recibió 23 lesiones cortopunzantes durante el hecho y, para los investigadores, los homicidas actuaron sobre seguro y a traición. Finalmente, se cree que la detenida lo citó y lo llevó al lugar donde lo esperaban sus dos cómplices: el crimen fue filmado.

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