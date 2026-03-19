El desesperado pedido de la mamá de la nena desaparecida en Córdoba: "Que mi hija aparezca viva y sana"

La desaparición de Esmeralda Pereyra López, una nena de apenas 2 años, mantiene en vilo a la provincia de Córdoba. Ante la gravedad del caso, las autoridades activaron la Alerta Sofía, mientras la familia sostiene que la pequeña podría haber sido llevada por terceros.



La menor desapareció en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín. Su madre, Tania Pereyra, relató que todo ocurrió en cuestión de segundos, cuando la nena se encontraba en su casa.

"Fue un descuido de un segundo. Yo soy una mamá muy responsable con mis hijos, los cuido más que a nada", expresó la mujer, visiblemente angustiada.

Según contó, el momento en que notó la ausencia de la pequeña fue mientras preparaba la comida. "Estaba adentro de la casa sirviendo la comida para que se sentaran a comer. La busco y no la encuentro. Salgo afuera y tampoco estaba por ningún lado", relató.

Para la familia, el comportamiento habitual de la niña hace que la desaparición resulte aún más desconcertante. "Mi hija no sale sola de la casa. De la puerta para afuera no se va, y tampoco se iría con un desconocido", afirmó su madre a TN.

En medio de la investigación surgió un dato que genera sospechas: la presencia de un circo que se había instalado en inmediaciones del barrio: "Me dijeron que hoy a la tarde ese circo se desarmó, alrededor de las cuatro, y que se dividieron en tres grupos. Me están diciendo que mi hija podría estar ahí, entre muchos niños, pero yo no sé exactamente qué circo es", señaló.

Se activó la Alerta Sofía por la desaparición de Esmeralda Pereyra López, de 2 años.

Al momento de desaparecer, Esmeralda llevaba puesto un body de color claro y estaba descalza. Su madre pidió ayuda desesperadamente para encontrarla.

"Es una bebé de dos años, chiquita, inocente. Necesita de su mamá", dijo entre lágrimas. Y lanzó un mensaje directo a la sociedad: "Lo único que le pido a todo el mundo es que me ayuden a encontrar a mi hija. Solo quiero que aparezca sana y viva. Es lo único que le pido al mundo".