"Rechazamos la quita del subsidio al gas": Martín Llaryora se opuso a la modificación del Régimen de Zona Fría impulsado por Nación

El gobernador Martín Llaryora ratificó su rechazo a la quita de subsidios al gas en su provincia tras mantener un encuentro clave con intendentes y jefes comunales de 13 departamentos de la región.

El mandatario provincial se opuso de forma contundente a la iniciativa legislativa que se tramita a nivel federal y advirtió: "El proyecto nacional que modifica la Zona Fría pone en riesgo a más de la mitad de la población provincial".

Según los informes presentados por el Ejecutivo cordobés, la medida impactará negativamente sobre las economías familiares en vísperas del periodo invernal.

Impacto en las tarifas y hogares afectados

A través de sus canales oficiales de comunicación, el jefe de Estado provincial precisó el alcance del perjuicio económico que representaría la convalidación del nuevo esquema energético.

Las estimaciones oficiales señalan que la quita de las bonificaciones tarifarias impactará de manera directa sobre un total de 688 mil hogares y más de 2,2 millones de vecinos de todo el territorio, provocando subas sustanciales en la facturación del servicio residencial.

Al evaluar las proyecciones de los cuadros tarifarios para los próximos meses de bajas temperaturas, el mandatario alertó que la modificación normativa "podría implicar aumentos de entre el 42% y el 100%", afectando el poder adquisitivo de familias trabajadoras, jubilados y sectores medios.

El reclamo por el federalismo al Congreso

Para el mandatario cordobés, el beneficio fiscal no constituye una prebenda discrecional, sino que representa un elemento de compensación indispensable para las regiones que registran temperaturas extremas en el invierno.

En ese sentido, defendió la continuidad del esquema vigente al asegurar que "el Régimen de Zona Fría no es un privilegio, sino una herramienta de justicia territorial y equidad tarifaria".

Hacia el cierre de su pronunciamiento, el titular del Ejecutivo provincial elevó un pedido explícito a los diputados y senadores nacionales que representan a la provincia en el Congreso de la Nación para que bloqueen el avance del articulado.

"Sostenemos nuestro compromiso con la defensa del federalismo, la equidad territorial y el acompañamiento a las familias cordobesas frente a medidas que impactan directamente en la economía de nuestra gente", concluyó.