Diputados debatirá cambios en el régimen de subsidios para Zonas Frías

La Cámara de Diputados se prepara para debatir el próximo miércoles un proyecto de ley que propone reformular de manera integral el régimen de subsidios de Zonas Frías.

La iniciativa, que ya cuenta con dictamen de mayoría, tiene como objetivo concentrar la asistencia estatal en los hogares de menores ingresos y reordenar el esquema de financiamiento energético, modificando la ampliación aprobada en 2021 que había extendido el beneficio a casi la mitad de los usuarios residenciales de la red de gas.

Criterios socioeconómicos para el acceso

Desde el oficialismo argumentan que la expansión anterior generó distorsiones en el sistema al permitir el acceso a usuarios con alto poder adquisitivo.

Para revertir esta situación, la nueva propuesta establece que los descuentos tarifarios quedarán estrictamente limitados a quienes formen parte del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Dentro de este nuevo padrón social se incluirá a:

Hogares con ingresos netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales.

Beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP .

Excombatientes de la Guerra de Malvinas que perciban una Pensión Vitalicia.

Hogares que cuenten con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En relación con este último grupo, el texto del proyecto prevé que la Secretaría de Energía evalúe de qué manera la condición acreditada mediante el CUD implica una necesidad específica de asistencia para afrontar el costo de las tarifas.

Redefinición del mapa geográfico

Además de los requisitos patrimoniales, la normativa redefine el mapa de las denominadas Zonas Frías, limitando el alcance territorial del régimen a las regiones que históricamente contemplaba el beneficio original.

Bajo este nuevo esquema, la delimitación geográfica se concentrará principalmente en la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Asimismo, la propuesta incorpora dentro del sistema de subsidios la comercialización de cilindros, garrafas y gas propano a granel para los usuarios que residan en dichas áreas y no tengan acceso a la red de distribución tradicional.