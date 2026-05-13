La oposición intentará interpelar a Manuel Adorni en el Congreso, pero en el Gobierno descartan que fallarán

Mientras avanza la investigación judicial sobre su patrimonio, el jefe de Gabinete Manuel Adorni podría tener que volver al Congreso Nacional a dar explicaciones. Los diputados de la oposición intentarán aprobar una interpelación en la sesión especial convocada para este jueves a las 11.

En el gobierno confían en que fallarán. Cuentan con el rechazo de los propios, de parte de la UCR y de la bancada del PRO, desde donde ya anticiparon que no apoyarán el objetivo de los opositores que pidieron la sesión ya que "hay una investigación en curso".

Para que Adorni regrese a dar explicaciones sobre el uso de los bienes del Estado, su situación patrimonial y sus costosos viajes al exterior, la oposición férrea necesita 129 voluntades para que haya quórum y abrir el debate.

La presidencia de la Cámara, a cargo de ;Martín Menem, habilitó la sesión especial pedida para este jueves.

Según el poroteo previo, los impulsores de la iniciativa no contarían con los votos suficientes. En el gobierno calculan que incluso habrá algún faltazo en Unión por la Patria.

Pero desde el bloque peronista, que no firmó la iniciativa impulsada por el diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón, anticiparon que estarán en el recinto de la Cámara de Diputados con "todos" sus miembros sentados para dar quorum.

De conseguir la interpelación, el paso siguiente puede ser aplicar una moción de censura y obligar a Adorni a renunciar. El temario de la sesión incluye la moción de censura, pero, al no contar con un dictamen, el objetivo es poder votar un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento.

El pedido para que el funcionario se presente para ser interrogado en el Parlamento lleva la firma de legisladores de los bloques de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Defendamos Córdoba.

El PRO no aportará para abrir el quorum contra Adorni

En un gesto amigable a pesar de las recientes críticas al gobierno de Javier Milei, desde el partido fundado por Mauricio Macri, el PRO, mantendrán la alianza parlamentaria y no aportará bancas para habilitar la sesión contra Adorni.

La fuerza amarilla viene de acusar a una parte de la primera línea libertaria de "frenar el cambio desde adentro, pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer".

En el gobierno descartan que la oposición no logrará interpelar a Manuel Adorni.

"Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, lo que está mal", aclararon desde el PRO en un comunicado difundido en redes sociales. En esa oportunidad remarcaron que "el PRO estuvo ahí, del lado del cambio, sin especular, sin mirar desde afuera". "Algunas cosas empezaron a cambiar. Pero empezar no es llegar. Y eso también se siente. Porque hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore. Y eso duele, desgasta", aseguraron.