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Jueves, 7 de mayo de 2026

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CONGRESO

La oposición presiona para la interpelación de Manuel Adorni por sus gastos y hay pedido de sesión especial

Tras estallar las presiones internas, desde el Parlamento reflotaron el pedido de interpelación por considerar insuficientes las explicaciones que dio en el informe de gestión.

Florencia Golender

Tras estallar las presiones internas por la investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se profundizaron las de la oposición con un pedido de sesión especial para el próximo jueves 14 en el Congreso, cuando intentará tratar todos los expedientes para una interpelación

Por afuera de La Libertad Avanza no alcanzó con las explicaciones que dio Adorni sobre sus gastos personales en el reciente informe de gestión y esta tarde se concretó en la Cámara de Diputados un pedido de sesión para conseguir que el funcionario regrese al Parlamento.

Está dirigido al presidente de la Cámara baja, Martín Menem (LLA) y el temario incluye tratar la interpelación: "pedido de informes verbales al Jefe de Gabinete de Ministros por presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos".

La oposición presiona para la interpelación de Manuel Adorni por sus gastos y hay pedido de sesión especial

Si bien desde el oficialismo ya rechazaron la posibilidad de que Adorni vuelva al Congreso luego de que se presentara acompañado por el presidente Javier Milei, Karina Milei y el gabinete completo, además de la senadora Patricia Bullrich; las bancadas opositoras consideraron que es necesario debatir un nuevo llamado al Jefe de Gabinete.

A comienzos de abril, los diputados de la oposición sumaron 125 votos para emplazar el tratamiento a comisiones y quedaron a solo cuatro  del objetivo. Adorni zafó pero afronta ahora una nueva avanzada.

El pedido de sesión especial está dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El pedido de sesión especial está dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El diputado del Partido Socialista, Esteban Paulón, posteó en la red social X: "Si tiene todo en regla, que informe en el Congreso"

Y agregó: "Junto a Diputadas y Diputados de diversos bloques solicitamos una SESIÓN ESPECIAL para el jueves 14 de mayo a fin de tratar todos los expedientes de INTERPELACIÓN al Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Luego de las mentiras y omisiones del último informe, el Jefe de Gabinete debe rendir cuentas ante el Congreso!".

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