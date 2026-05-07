Manuel Adorni y un viernes cargado: visita automotriz, conferencia y cumbre del Gabinete en Casa Rosada

Después de la presión de Patricia Bullrich y su desmarque del respaldo de la cúpula libertaria, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará una entrevista este jueves por la noche con Alejandro Fantino, mientras se prepara para un viernes caliente. En la Casa Rosada se espera un cierre de semana dramático con reunión de Gabinete y conferencia de prensa.

En un acto de insubordinación (aunque con aviso previo), Bullrich pidió en un set de televisión que presente cuanto antes la declaración jurada y en privado que, si no lo hace, se lo corra del cargo. El presidente de la Nación Javier Milei respondió minutos después por teléfono con otro canal que es su decisión y al que no le gusta, "se va".

El Presidente, Karina Milei alias "El Jefe", Bullrich, Adorni, el asesor Santiago Caputo y el resto de los ministros y principales miembros del gobierno de La Libertad Avanza se verán cara a cara este viernes a las 14 en la Casa Rosada.

Última reunión de Gabinete en la Casa Rosada, con Adorni al lado del Presidente.

Desde el entorno de Adorni aseguraron a cronica.com.ar que será un encuentro "habitual" en el que Milei suele hacer un resumen del panorama económico y de la batalla cultural y luego exponen algunos integrantes de la mesa política.

Pero a la luz de las diferencias de criterio respecto a cómo manejar los escándalos que rodean al Jefe de Gabinete, la cumbre libertaria se anticipa, por lo menos, tensa. En especial, porque en la Casa Rosada no son pocos los que disfrutaron de que Bullrich marque la cancha con algo que muchos violetas ya pensaban.

Adorni recorre automotriz ¿con Karina Milei?

Como anticipó este medio, Adorni se mezclará entre los trabajadores de la automotriz Mercedes Benz. Se espera que de un discurso ante las autoridades y los operarios de la nueva planta de la marca de origen alemán en Zárate, Campana.

Manuel Adorni y Karina Milei en Vaca Muerta dos semanas atrás.

Hay versiones cruzadas sobre si lo acompañará o no a la zona industrial bonaerense la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que este jueves estuvo en la provincia de San Juan para una expo minera con el ministro del Interior, Diego Santilli, y otros, sin Adorni ya que tenía una reunión en YPF.

Adorni sumaría una conferencia en la Casa Rosada

Esa recorrida será por la mañana. Para después está "casi confirmado" que Adorni dará una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Sería la segunda tras mantener cerrada la Sala de Periodistas por casi 10 días.

El lunes de esta semana había retomado su doble rol de vocero y Jefe de Gabinete pero pocas horas después de la conferencia estalló la declaración judicial del contratista Matías Tabar y la palabra "cascada" fue tendencia en redes sociales.