Con criterios propios sobre el caso Adorni, la Coalición Cívica dejó el interbloque Unidos

La postura que tomarán los partidos opositores en relación a la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni está provocando realineamientos en la Cámara de Diputados. Este jueves Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, comunicaron que se alejarán del bloque Unidos y formarán una bancada propia.

En la publicación con la que informaron la novedad, ambos legisladores, que responden políticamente a Elisa Carrió, dejaron en claro la diferencia de enfoques con los que hasta ahora eran sus compañeros, en relación a la causa judicial que investiga al jefe de Gabinete.

"La crisis de legitimidad que hoy afecta al gobierno nacional, agravada por las serias sospechas de corrupción que pesan sobre altas autoridades del Poder Ejecutivo, exige una actitud firme y coherente, que sólo podremos sostener plenamente a partir de la autonomía de nuestro bloque parlamentario", sostuvieron.

"Entendemos y respetamos las necesidades y los desafíos que enfrentan quienes tienen la enorme responsabilidad de administrar y gobernar las provincias, pero creemos que, en el contexto actual que atraviesa la Argentina, es necesario poner el interés nacional por encima de cualquier otra consideración", señalaron para marcar las diferencias.

COMUNICADO DE PRENSA



Los diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, hemos decidido otorgarle mayor autonomía e independencia a nuestro bloque parlamentario, dejando de integrar el interbloque Unidos en la Honorable Cámara de Diputados de... — maxi ferraro (@maxiferraro) May 7, 2026

Tanto Ferraro, representante porteño, como Frade, de la provincia de Buenos Aires, tienen mandato hasta 2027. Su salida de Unidos fue en buenos términos: en su comunicado oficial dijeron "agradecer el trabajo compartido y el vínculo construido con nuestros colegas durante este tiempo, con quienes hemos sostenido debates, acuerdos y esfuerzos comunes".

Ese bloque es la expresión parlamentaria del acuerdo político que llevó a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy) a emprender una aventura electoral conjunta en 2025 bajo el sello Provincias Unidas, con escasos resultados.

Aún así, la incorporación de otros legisladores, como Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot, provenientes de Encuentro Federal, generó un grupo de 20 diputados. Ahora quedarán solamente 18.

Elisa Carrió adoptó una posición más intransigente sobre el caso Adorni.

El desencadenante de la ruptura fue, como se dijo más arriba, la diferencia de criterios sobre el camino a seguir ante las revelaciones sobre el patrimonio y el ritmo de vida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A los reiterados viajes al exterior que salieron a la luz se le suman las propiedades encontradas al funcionario y la admisión del uso de una custodia oficial, integrada por efectivos de la Policía Federal, para tareas domésticas del grupo familiar.

En ese sentido, y liderados por "Lilita" Carrió, tanto Ferraro como Frade se mostraron partidarios de votar un pedido de interpelación al ministro coordinador. El resto del bloque de Unidos no se plegó a esa iniciativa: los gobernadores que guían a ese grupo esperan primero un pronunciamiento judicial concreto antes de encarar una acción política que podría motivar una moción de censura y una posible destitución de Adorni.

El cuestionado funcionario, sin embargo, sigue gozando del apoyo oficial. Este miércoles el presidente Javier Milei manifestó en una entrevista que Manuel Adorni no será apartado de su cargo "ni en pedo".