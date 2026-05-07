Milei reiteró su apoyo a Adorni y advirtió a Bullrich: "El presidente soy yo, se tendrá que fumar qué decido y, si no, se va"

El presidente Javier Milei respaldó nuevamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que la senadora nacional Patricia Bullrich pidiera públicamente que el ex vocero adelante la presentación de su declaración jurada para explicar su situación patrimonial ante el avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

"El Presidente soy yo, el que toma las decisiones soy yo, el que decide el rumbo soy yo, y el que decide quiénes son las personas que me acompañan soy yo. Y si a alguno no le gusta, me lo dirá, y se tendrá que fumar qué decido y si no, se va", subrayó el mandatario en una entrevista televisiva que concedió tras el pedido de Bullrich al jefe de Gabinete.

Luego, el líder de La Libertad Avanza (LLA) aseguró que con sus dichos "Bullrich espoileó lo que iba a hacer Manuel". "Tiene todo listo para presentarse", sostuvo Milei sobre Adorni y dejó un mensaje contundente sobre el futuro del jefe de Gabinete: "Ni en pedo se va".

En tanto, sobre posibles internas en LLA por el escándalo que involucra a Adorni, el Presidente insistió: "Yo tomo las decisiones. Si a alguno no le gusta, que me lo plantee y deberá acatar o se va. Yo he protegido cada vez que atacaron a alguno de mis ministros con calumnias o mentiras y no voy a cambiar mi forma de proteger a mis colaboradores cuando son honestos".

Añadió, en este punto, que no gestiona por la imagen sino para "hacer el mejor gobierno de la historia". "No voy a dejar de hacer las cosas que están correctas. Mis políticas son justas, yo no ejecuto inocentes", completó.

Milei calificó de "militante kirchnerista" al contratista que declaró en la causa Adorni

En sus declaraciones a LN+, Milei también arremetió contra Matías Tabar, el contratista que declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que Adorni le pagó sin factura y en efectivo 245.000 dólares por refacciones en la casa de country Indio Cuá. Lo calificó de "militante kirchnerista".

"¿Y qué pruebas tiene el contratista? Le dan entidad a un militante kirchnerista, cuyo prontuario es muy dudoso. Hablaban de una cascada y después se vio que eran dos cañitos de agua", sostuvo Milei y añadió: "¿Ya juzgó la Justicia? ¿Le dio valor al testimonio? La Justicia tiene que investigar todo. Sé que el testimonio no tiene valor".

Pese a lo dicho por Milei, Tabar en sus perfiles digitales suele definirse como liberal y en sus publicaciones realiza frecuentes críticas al kirchnerismo y a figuras sindicales como Roberto Baradel.