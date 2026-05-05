El caso Adorni explotó en Google: la palabra "cascada" se buscó más veces que "inflación"

El caso Manuel Adorni no encuentra techo en las redes sociales. Según un relevamiento de Ad Hoc Digital, las novedades del lunes -con la declaración del contratista Matías Tabar como disparador- generaron más de 124.000 menciones al jefe de Gabinete en un solo día, convirtiendo la jornada en el quinto momento de mayor conversación digital en torno al funcionario desde el inicio del escándalo, el 9 de marzo.

Los cinco picos desde que estalló el caso

El historial de menciones a Adorni traza una curva directamente atada al ritmo de las novedades judiciales. Los momentos de mayor volumen en 59 días fueron:

12 de marzo - Primeras denuncias y la polémica declaración sobre "deslomarse" 29 de abril - Informe de gestión 26 de marzo - Conferencia de prensa 31 de marzo - Caso de los préstamos de jubiladas 4 de mayo - Declaraciones del contratista y la "cascada"

El patrón es claro: cada vez que la investigación judicial produce una novedad concreta, la conversación digital escala con fuerza, neutralizando cualquier intento oficial de retomar la agenda.

"Cascada" le ganó a "inflación" en Google

Uno de los datos más llamativos del relevamiento es el comportamiento de las búsquedas en Google Argentina. El término "cascada" -en referencia a una de las obras pagas por el funcionario en su casa del country Indio Cuá- fue mencionado más de 27.000 veces en redes sociales durante el lunes y registró un pico de búsquedas que superó al de "inflación", un tema estructural de consulta permanente en el país.

El dato grafica con precisión el nivel de penetración que alcanzó el caso en la opinión pública: una palabra asociada a una refacción doméstica logró imponerse, aunque sea momentáneamente, sobre una de las preocupaciones económicas más constantes de los argentinos.