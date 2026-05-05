Reformas en el country: el Gobierno bancó a Adorni y aseguró que "dará sus respuestas ante la Justicia"

El Gobierno salió a respaldar a Manuel Adorni en medio del escándalo judicial que rodea al jefe de Gabinete. El canciller Pablo Quirno fue el encargado de responder y, en declaraciones a Radio Mitre, aseguró que el avance de la causa por enriquecimiento ilícito no genera ningún impacto en la gestión.

"El trabajo que estamos haciendo, y el trabajo que hace Adorni como jefe de Gabinete no tiene ningún impacto en lo que estamos haciendo a nivel internacional, inclusive a nivel nacional", sostuvo el funcionario.

Quirno subrayó que el propio Adorni ya había marcado ese límite en su presentación ante el Congreso y en conferencia de prensa. "Hay que separar la cuestión privada de la cuestión pública. Él dará, como dijo, las respuestas en el ámbito en el que las tiene que dar, que es la Justicia", afirmó el canciller.

Qué declaró el arquitecto

Las palabras de Quirno llegaron un día después de que Matías Tabar, el arquitecto a cargo de las refacciones en la propiedad que Adorni compró a fines de 2024 en el barrio privado de Exaltación de la Cruz, se presentara ante el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Según su testimonio, el jefe de Gabinete le abonó en efectivo y sin factura US$245.000 por los trabajos realizados entre septiembre de 2024 y julio de 2025, que incluyeron una cascada en el jardín, una pileta climatizada y un jacuzzi, entre otras obras.

Tabar también reveló que, antes de su declaración, Adorni lo contactó por WhatsApp utilizando mensajes temporales para ofrecerle asistencia de su equipo. El contratista inicialmente consideró la propuesta, pero luego la rechazó para evitar que se interpretara como la elaboración de una estrategia común.

La versión del Gobierno

Desde la Jefatura de Gabinete negaron que el monto declarado por el arquitecto sea correcto. "Ese no es el monto. Cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero", dijeron fuentes cercanas al funcionario, que no descartaron solicitar una pericia para esclarecer los hechos.

Por su parte, Adorni negó cualquier enriquecimiento ilícito y aseguró que los gastos quedarán justificados en su declaración patrimonial cuando venzan los plazos correspondientes.

La causa continuará este miércoles con la declaración de Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas a las que el jefe de Gabinete le adeuda dinero.